大甲媽今回鑾台中 信眾讓位助癱瘓「輪椅嬤」躦轎底

信眾讓位給「輪椅嬤」躦轎底。（讀者提供）

2025/04/12 13:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕大甲媽祖經過9天8夜遶境回鑾，鑾轎今（12）日凌晨3時46分許抵達中山路3段大度橋進入台中大肚區，除了有大國旗跟隨鑾轎北上吸引目光，鎮瀾宮鑾轎轎班經警方協助，將轎子抬高給1名全身癱瘓「輪椅嬤」躦轎底，排在隊伍前面的信眾紛紛讓位，跟隨遶境信眾直呼場面感人。

大甲媽祖鑾駕4日晚間10時45分起駕，經過9天遶境預定明天13日（農曆3月16日）返回鎮瀾宮安座，鑾駕今天中午12時35分抵達龍井區沙田路四段建成鋼鐵公司前，沿途有1名全身癱瘓「輪椅嬤」由看護陪同，坐著輪椅排隊準備「躦轎底」，信眾紛紛讓位，烏日警分局保安民防組組長呂佳修協助推輪椅，宮鑾轎班抬高與鎮瀾宮工作人員齊協助阿嬤完成「躦轎底」參拜媽祖心願。

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信眾向本報表示，還有法國夫妻帶著女兒參加大甲媽遶境「瘋媽祖」，經烏日警分局大肚分駐所警員陳柏豪引導「躦轎底」接受媽祖祝福，一家三口了卻返台願望。

台灣籍太太王小姐表示，從小看大甲媽祖在社區遶境，從沒跟隨鑾駕遶境，今年帶法籍丈夫回娘家探親，與丈夫、女兒參與民俗盛宴祈求平安與健康；法籍丈夫在旁表示，沒參加過遶境民俗活動，很難得有這種人生體驗，大甲媽是很特別的台灣文化，非常感動帶家人參與年度宗教盛事。

大甲媽祖鑾轎回鑾台中，信眾排隊躦轎底接受祝福。（讀者提供）

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