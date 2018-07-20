〈中部〉顧農業 李進勇、張麗善端政策牛肉

2018-07-20

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕選戰加溫，民進黨參選人李進勇昨發表「正直，顧雲林」競選連任主軸；國民黨參選人張麗善提出力推農業國際認證，開拓國內外市場，解決產銷，讓雲林農業不空轉政見。

李進勇指出，正直顧雲林不只是口號，更是縣府團隊具體的施政行動，用正直的精神改造雲林政治文化，創造公平正義社會，讓所有族群、每個人都在雲林安居樂業。

李進勇強調，為照顧農業，縣府已成功爭取在雲林設冷鏈物流中心，會儘速找到三公頃土地設置，提升農產品質與運輸價格，穩定農產價格。

李進勇提出「三大好政、六顧雲林」政績與政策，呼籲選民支持有執政績效、追求正義進步的縣府團隊，讓雲林依循過去四年打下基礎，持續進步，讓雲林成為在地鄉親、出外遊子都感到驕傲光榮家園，而不是羞於啟齒的黑道故鄉。

張麗善強調，雲林「農業首都」口號喊得很響，完全沒有實際作為，反觀嘉義的農業產值少雲林一大截，竟比雲林更早接軌國際，她承諾，一旦當選雲林縣長，上任後一定編列預算，參考嘉義縣的成功案例，與GLOBALG.A.P.的總部簽約，讓雲林農業升級，讓雲林農業取得「世界盃」門票。

張麗善表示，雲林是全台最重要的農業大縣、台灣的糧倉，但縣府對於農業相關規劃毫無建樹、毫無作為，應該要向農民道歉。