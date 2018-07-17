〈北部〉「大農大富」見黃喉貂 創最低海拔首例

2018-07-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮大農大富平地森林園區因堅持低密度開發，自然生態復育見成效，一千餘公頃園區植栽數十種本土樹種，並銜接海岸山脈與平地森林，形成自然景觀環境豐富的生態廊道，不僅麝香貓、食蟹獴及環頸雉等保育類動物陸續現蹤，就連珍貴稀有的黃喉貂今年也現身園區，成為首次被林務局在「大農大富」記錄到的「新訪客！」

花蓮林管處委外調查 首次拍到

大農大富平地森林園區著重營造動物喜歡的自然環境，讓牠們可以在海岸山脈與平地森林園區間自由遷徒，混合造林下，刻意營造近似天然環境的森林腹地，並將人為干擾減至最低；原棲息於海岸山脈的野生動物，近年已擴展到一千餘公頃的大農大富平地森林園區活動。

大農大富自二零一一年開園後，經林業試驗所與東華大學長期監測，陸續記錄到麝香貓、食蟹獴、朱鸝、環頸雉及黑翅鳶等保育類野生動物。今年花蓮林區管理處委託觀察家生態顧問有限公司進行調查，架設十一部紅外線自動相機，竟首次拍到台灣特有亞種保育類野生動物「黃喉貂」現蹤園區。

玉山北峰 國內海拔最高紀錄

花蓮林管處表示，黃喉貂主要分布在中海拔少人為干擾的森林，在國內被目擊最高海拔紀錄為三千八百五十公尺的玉山北峰，最低海拔紀錄為三百公尺的知本森林遊樂區，今年在平森園區的發現紀錄，僅海拔一百六十公尺，創下全國首例。

林管處強調，黃喉貂是台灣特有亞種，且被列入三級保育類野生動物，屬於食肉目貂科動物，身長約六十公分，尾常略短於身長，體背毛色為土黃色，頸部則為鮮艷黃色，腳及尾部是黑色，下顎及喉部為白色。

若定居平森園區 將成新角色

黃喉貂因有修長體態，讓牠能靈活地奔跑與攀樹捕食鼠類或鳥類，亦能團隊合作獵捕山羌等較大動物，國外甚至記錄到猴子也淪為獵物。花蓮林管處強調，若黃喉貂定居於平森園區，將會是平地森林生態系的新角色。

在影像紀錄中，黃喉貂現身平森園區裡的溪流，藉由草叢與喬木掩護，沿水泥護岸的坡腳移動，但聳直的水泥護岸，讓黃喉貂無法進入其他區域，溪流內的植物可能因防汛需求而被清除，花蓮林管處將持續監測並提出改善，讓野生動物可以自由遷徒活動。