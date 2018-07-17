〈中部〉醫師、運將 盼市府補助讀卡機

2018-07-17

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕台中擴大敬老愛心卡加值服務，台中市基層診所與計程車司機配合意願不一，有診所醫師與司機認為市府不補助讀卡機月租費，還在觀望；但也有人肯定政策更落實照顧銀髮族，也能增加客源。

市府昨起擴增敬老愛心卡加值服務，九月起同步擴增到診所看診也能扣抵掛號費及部分負擔費用，另搭計程車也能扣費。

針對市府照顧老人的設計，有計程車司機指出，經濟不景氣，又有公車十公里免費，現在搭計程車的人減少很多，經常空車在市區繞很久，還載不到客人，如果敬老愛心卡可以折抵計程車費，有助吸引部分老人改搭計程車，當然是好事，多少能增加收入。

但也有計程車司機說，收入已大不如前，車上要裝讀卡機才能刷卡，費用是否全由司機負擔，如果成本太高，恐將影響配合意願。

有部分基層診所也表示還在評估中，包括老人門診量對部分診所而言非主要客源，加上讀卡機相關費用未補助，以及報帳請款等問題，表示要先觀望。

但也有診所表示支持，在東勢開診所的陳俊宏指出，偏遠地區的老人常因掛號費或部分負擔的費用，有了病痛採能忍則忍的態度，這項加值服務，加上可搭計程車，有助讓有需要的老人尋求適宜的醫療。

在東區開診所的劉茂彬也認同政策，他說，政策有助鼓勵老人就近醫療，也落實分級醫療的制度。

包括陳俊宏與劉茂彬均指出，診所參與這項加值服務雖需自付包括一卡通或悠遊卡讀卡系統的月租費，每月約七百元，因市府已與卡片公司談妥免收手續費，對診所而言負擔有限，願意參與政策。