〈北部〉《桃園》40年既成道路被毀封路 地主觸法

2018-07-12

挖除路面還設護欄圍路 居民跳腳

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區金陵路二段六十三巷近日被人以私有地名義，僱工挖除路面並設置紐澤西護欄圈圍近半的路面，居民面對走了逾四十年的路突然被毀、被封，氣得跳腳；市議員謝彰文為此邀集相關單位會勘，市府工務局認定該巷道為既成道路且由區公所養護，不得任意封閉、破壞，行為人已涉嫌毀損公物罪。

金陵路二段六十三巷內有八棟建物、十戶居民，爭議路段約六十公尺長、六公尺寬。居民昨天表示，巷內都是存在逾四十年的老房，這條巷道從一九七五年起居民已當成聯外道路，使用迄今從無問題，四年前聽聞巷內空地易主，六月中旬地主委託房仲人員在巷內住家門口前劃設紅線標示地界，還張貼警語，不久即僱工挖除路面圈圍。

里長：地主早知道路既存還蠻橫封路

金陵里里長莊育勝表示，四年多前，譚姓地主以科技公司名義收購巷內約六百坪土地（北興段三三○地號），事後透過房仲對居民宣稱巷內部分道路為私人所有，居民不得使用，但該地四十多年來持有人換過不少次，譚姓地主在購買前早知道路既存，且從未與居民溝通即蠻橫封路。

謝彰文邀集市府養工處、平鎮區公所、地主代表及居民到場會勘，養工處指出，經查該巷道供公眾行走逾廿年，周圍房屋也存在超過廿年，且區公所對巷道進行養護，而先前四名土地持有人從沒主張私有，符合既成道路構成要件。

地主已允諾支付道路復原費用

謝彰文說，平鎮區既有巷道因涉及私有土地而遭封路的糾紛層出不窮，此案地主置民眾通行權於不顧，造成地方上困擾，且強挖路面已觸法，遭破壞路面先由區公所代為鋪設柏油恢復原狀，經溝通後地主承諾會支付道路復原費用，還給居民通行權益。

養工處說，市府明確規範道路只要經公部門鋪設、養護，即使土地屬私有，也不得隨意封閉、破壞，如有強挖路面等行為，即觸犯毀損公物罪，得處五年以下有期徒刑。養工處說，既成道路的認定，須具備提供給公眾通行要件，公眾通行之初，土地所有權人並未阻止，且持續年代久遠（一般指通行達廿年以上未曾中斷）。而既成道路認定屬行政處分，地主如有意見可提出訴願。

養工處籲土地買賣需細看標的物

養工處表示，既成道路糾紛不勝枚舉，二○一四年楊梅區永美路卅八巷曾被地主剷除巷內十七公尺長道路，居民被迫改道通行，後經認定為既成道路，地主還得支付道路回鋪的工程費。

養工處也建議民眾進行土地買賣時，買家一定要仔細查看標的物土地，如果土地上已有道路、或土地硬生生切斷兩端相連的道路，就可能是既成道路，才不會花大錢買到產權不完整的土地。