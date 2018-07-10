〈台北都會〉柯招商全國第一 收割前任規劃

2018-07-10

去年成績奪冠獲獎 招商金額達299億元

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年招商金額為全國第一名，達二九九億元，上月甫獲得財政部招商卓越獎，市長柯文哲也多次於公開場合誇口此事，並在臉書稱「這就是進步價值」。但檢視柯歷年招商成績，上任第一年為十九．四六億元，第二年只有一．○六億元，直到去年才衝出二九九億元，而其中招商金額最大的「台北市議會舊址地上權案」還是前市長郝龍斌任內所規劃；每年平均招商金額上，柯也大輸郝五十一．九億元。

最大案件市議會舊址地上權案 非任內規劃

比較馬、郝、柯三位市長招商成績，每年平均招商件數以柯文哲領先，達十一．七一件，而馬英九平均招商件數只有一．八七五件。但若進一步分析招商金額，郝龍斌平均每年招商金額是二一九．六億元，大幅領先柯文哲的一六七．七億元及馬英九的九十八．二億元。

檢視柯任內招商成績，成績最好是二○一七年，總招商金額達二九九億元，其中包括金額高達一三六億元的市議會舊址地上權案及一二○億元的「內科之心ＢＯＴ案」，這兩案就佔總招商金額的八成五以上。但其中，市議會舊址地上權案為郝市府於二○一四年規劃招商，經過「郝兩次、柯三次」流標，第六次才脫標。

而郝市府有意在台北花市舊址規劃雲端產業園區，後因無最優申請人而流標；柯市府接手後重新規劃，二○一七年推出以創新育成中心、人才培育中心為主體的「內科之心ＢＯＴ案」，則是屬柯的招商政績。

財政局長：柯大打五大案 前2年成績慘淡

台北市財政局長陳志銘坦言，柯市府第一、二年招標不順，分析主因是大經濟環境不佳及五大案所影響。他說明，二○一四年的國內生產毛額（ＧＤＰ）為四．○二，但在二○一五、二○一六年則下滑到○．八一及一．四一，直到去年才回彈至二．八九，認為國內景氣不佳，民間投資相對保守。

他也整理，從陳水扁市長以來每任市長前兩年招商成績都不佳，屬於市場觀察期，再加上柯第一年大打五大案，導致二○一五、二○一六年招商成績只有十九．四億元及一億元的慘淡成績。

陳志銘解釋，馬郝時期仍有許多如信義A9、A12、市府轉運站、世貿二館等信義計畫區土地，柯文哲則只剩信義區公所改建可運用。但他說，市府今年上半年已透過南港生技園區ＢＯＴ、南港轉運站東側公辦都更等招商案達去年整年水準，下半年還有招商金額六百億元的台北車站特定專用區C1D1「台北雙子星」，因此有自信今年招商也能拚出好成績。