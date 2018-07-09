〈台北都會〉迪化街中藥行 憂被文創店取代

2018-07-09

店家：批發須車輛進出 不願開放徒步區

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲昨天到大同區視察大稻埕徒步區狀況，店家與柯互動熱情，甚至送上粽子吊飾，並祝高票當選。但當他到迪化街「中街」時，中藥行店家直接向他反映，迪化街原本有一百多家中藥行，但近年文創店進駐後，店租從十萬漲到廿萬元，中藥行一間間搬走，擔心再過幾年大稻埕傳統產業全不見，最後只剩下像三峽、大溪徒具形式的老街；柯聽聞後僅要大家把問題列下，未直接指示。

大稻埕為台北市中藥、南北貨、布等傳統商品集散地。南京西路到民生西路的迪化街「南街」去年試辦假日徒步街區，因效果好，今年成立永久性假日徒步區；歸綏街至民權西路的迪化街「北街」也擁有較多文創店，同樣也想規劃徒步區；唯獨民生西路以北、歸綏街以南的迪化街「中街」因為多為中藥批發商，對於徒步區較無意願。

中藥行店家彭淑錦指出，徒步區僅對文創店發展有幫助，中藥行因批發需求，往往都須車輛進出，不可能開放徒步區。她指，文創店近年進駐大稻埕，帶來許多人潮，但沒為傳統產業帶來錢潮，卻同步拉高店租，從原本的月租十萬漲到廿萬元，迫使傳統店家離開。

柯文哲致詞說，市府盼透過徒步區拉長旅客停留時間，雖然中街目前無意願規劃徒步區，但他認為，「如果做下去，賺很多錢，它（中街）就會跟進。」

發展促進會理事長：參與改造 期盼轉型

對於大稻埕新舊產業衝突，商業處長蔡宗雄表示，文創店家與傳統行業不宜一刀分兩邊，指產發局近年也有協助許多傳統店家轉型，走向新零售升級方式前進。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋說，自己開設的中藥行「聯通漢芳」四年前參與改造計畫，過去確實有十幾家中藥行因高租金離開迪化街，但他也期盼轉型，讓迪化街除年貨大街外，平時也能有可看性。

文創店團隊負責人：不清楚訪視 不回應

記者致電數家大稻埕文創店家，對方均表示無法回應；「民藝埕」、「小藝埕」、「眾藝埕」等文創店團隊負責人周奕成受訪時表示，不清楚市長訪視發生什麼事，因此不會回應。