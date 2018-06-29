〈北部〉回應酒駕率最高 陳金德促中央支持東部交通建設

2018-06-29

邱太三稱酒駕人數與基礎交通建設相關

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕法務部長邱太三指出，宜蘭是全國酒駕發生率最高的縣市，這與基礎交通建設不足有關；宜蘭縣代理縣長陳金德昨回應，感謝邱太三點出東部困境，中央已欠宜、花、東太多，請支持東部提出的交通建設計畫。

邱太三前天說，宜蘭、花蓮、台東三縣，酒駕最多是機車，凸顯經濟、區域上不平等，基礎交通建設是否充足，與酒駕人數多寡有直接相關，深夜沒公車可搭，酒駕比例自然偏高。

陳金德籲中央重視東部資源分配不合理

陳金德金受訪時說，東部不只交通建設缺乏，經濟發展同樣落後西部，呼籲中央政府相關部會修改資源分配辦法，像中央統籌分配稅款分給各縣市的比率，依據各地經濟發展高低決定多寡，這其實不合理，經濟發展不好地區，應該分到更多經費，否則會造成富者越富、貧者越貧的現象。

陳金德籲請中央重視東部人民對交通建設的渴望，宜蘭縣部分包括，蘇花改增闢東澳到南澳之間隧道、鐵路高架、新建北宜直鐵等，以行動回應鄉親的期待。

警方：宜蘭縣取締酒駕違規數全國第十

宜蘭警方以縣警局交通隊數據進一步說明，一○五年度宜蘭縣取締酒駕違規數三千一百七十五件，排名全國第十，去年三千又七十三件，居第十二位，今年度一至六月一千五百一十件，均非全國取締件數最多的縣市。

警方說明，酒駕是否入監執行，與民眾繳不繳罰金有關，不能當作酒駕發生率唯一依據，依照刑法規定，酒駕行為人吐氣所含酒精濃度超過每公升○‧二五毫克，或血液酒精濃度每公升超過百分之○．○五以上，因涉公共危險罪嫌，可處兩年以下有期徒刑，得併科罰金二十萬元，刑期多長、罰金多少，都由法官依個案認定，有些刑期得易科罰金，若不繳罰金才可能入監。