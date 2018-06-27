〈南部〉全國首創營建工地施工機具 加裝濾煙器

2018-06-27

每年可減少9％PM2.5排放量

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市每年有三千五百處營建工地運作，環保局為改善PM2.5，全國首創推動施工機具加裝濾煙器，加上柴油車全數汰舊及加裝濾煙器，預估每年可減少九％的PM2.5排放量，相當於兩座中油高煉廠排放量。

環保局表示，高市每年產生PM2.5排放量約一萬多噸，有三千五百處工地，使用大量挖土機、推土機等機具均是柴油引擎，進行整地、基礎開挖過程中，易產生懸浮微粒與氮氧化物等，污染物直接排放到空氣中，加上機具排氣量大，形同老舊柴油車。

環保局指出，過去工地空污管理以揚塵污染為主，施工機具僅進行油品抽驗，去年抽驗六十八處，合格率近九成六；至於排氣污染部分，環保署仍在研訂檢測方法與排放標準的階段。

環保局推動 80輛垃圾車加裝濾煙器

環保局除了推動一、二級柴油車汰舊，三級柴油車加裝濾煙器，推動八十輛清潔隊垃圾車，將於八月完成加裝濾煙器，更推動工地機具加裝濾煙器，目前已有業者配合完成十一部機具。

環保局說，柴油車占全市PM2.5排放量一成一，高居全市排放量第三名，是世界衛生組織確認一級致癌物，直接威脅民眾健康，凸顯對高市空污危害大，加裝濾煙器技術十分成熟，工地機具比照柴油車加裝濾煙器，可降低七成至九成的粒狀物污染。