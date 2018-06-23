〈台北都會〉柯出書打政績 藍綠議員批變相募款

2018-06-23

妻子陳佩琪臉書上附和曬恩愛

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期將推出新書「光榮城市」，記錄當選市長後各種施政考量與對城市的期許，繼前天在臉書宣傳自己寫書很累後，昨又在臉書PO文打書，表示版權費可拿來貼補選舉支出；妻子陳佩琪還在臉書上高調附和「曬恩愛」。藍綠台北市議員對此表示，柯太過矯情，哭窮無非希望他人贊助，賣書不過就是變相的另類募款，現在還利用公帑宣傳塑造個人形象，應受檢視，籲柯應將公帑花在人民身上，不要濫用行政資源打選戰。

年底選戰開打，台北市長柯文哲多次對外公開表示，「台灣選舉經費太貴，是台灣政治敗壞的開始」，打算將選舉經費押在三千萬元以下、不對外募款，並要抵押位於大安區的房產籌募連任的選舉經費；即便如此，柯仍表明會開立募款帳戶，理由是方便監察院查帳。

戴錫欽：哭窮為贊助 柯太矯情

昨天市長夫人陳佩琪也在柯的臉書留言，「恭喜你變成大作家，不讓你專美於前，我也要開始寫作，等你出完這本書，明年換我出，呵呵呵，咱們倆接力賺稿費，支付不足的選舉經費和我們官司的錢。」

北市議員何志偉表示，柯文哲打書募款是希望塑造與年輕人一樣沒有資源的形象，藉由哭窮希望其他人贊助；何更直指柯此舉與其他政治人物募款行為無異，「別人賣餐券，柯只是賣書」，根本與過往選舉無異。何還指出，一套書上千元，書昨才開放預購，已收到不少消息，有許多特定人士，一人大量購買上百本書，批柯根本是變相募款。

何並諷，許多內文與市政宣傳，都是納稅錢砸下去的成果，對外表示不募款，卻將書名取為「光榮城市」，收割北市的光榮塑造個人形象，還用市政資源和公帑為個人打書，根本是「柯Ｐ借光」、「白色鐮刀」。

顏若芳：不要濫用行政資源打選戰

北市議員戴錫欽直言，柯到底要不要對外募款始終說不清，一下要抵押房屋、一下要賣書募款，實在太過矯情；政治獻金法雖然未臻完美，但市長只要「開大門走大路」、依法就好，過多政治盤算、討好某些族群說法就大可不必。

北市議員顏若芳則認為，參選人要如何籌措競選經費是個人自由，但柯身為台北市長，手握行政資源、媒體曝光度也與其他參選人不對等，籲柯應將公帑花在人民身上，不要濫用行政資源打選戰。

然而柯甫利用政府資源打書募款，昨天在第七屆「AAMA台北搖籃計劃暨創業小聚年會」演講時，柯卻依然表示，這次年底選戰很困難，沒有資源也沒有人力，但就當作再騎一次一日雙塔，心存善念、盡力而為。