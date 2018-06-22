〈南部〉高市府拚觀光 暑假推5活動6遊程

2018-06-22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部飯店傳出今年暑假訂房狀況差，約只有三、四成，高雄市府為拚觀光，推出五大活動、六大遊程，希望吸引國內外民眾到高雄旅遊。

飯店暑假訂房率不到4成

暑假是飯店業旺季，但今年高雄觀光飯店的訂房狀況只能用「悽慘」形容，以指標的漢來飯店為例，目前七、八月訂房率僅約四成，往年此時已經有六、七成預訂，漢來目標是希望暑假能衝到六成五住房率。

其他觀光飯店的暑假訂房狀況，平均只有三成多，業者分析原因，除了中國客持續萎縮，將於七月上路的公教年金新制，也產生預期心理影響，導致旅遊消費緊縮。

高雄市觀光局長曾姿雯說，今年前五個月，高雄市飯店住宿率僅小幅衰退，但主要景點遊客人數還增加，對於暑假的飯店訂房狀況，她認為是受到高雄沒有大型活動的影響（去年暑假高雄有多場張惠妹演唱會）。

旅遊業者表示，其實不只南部，全台飯店暑假訂房狀況目前都不太好，連國外旅遊都有影響，往年此時多已滿團，現在則還有不少空位，主因是民眾減少不必要的旅遊支出。

為刺激觀光景氣，觀光局推出五大活動，包括六月廿四日崗山之眼仲夏音樂會、六月卅日起登場的愛河水漾嘉年華、七月七日起展開的壽山動物園夜間大型活動、七月十四日起旗津黑砂玩藝節、八月十日海尼根城市滑水道。

30多家旅宿業者推優惠

其中，「愛河水漾嘉年華」系列活動結合卅多家旅宿業者推出優惠，住一晚送一晚、客房升等，希望拉抬住房率。

觀光局也推薦高雄六大遊程，分別為老鹽埕踩街、親子大童萌、高雄森呼吸、高雄夜最美、毛孩友善美樂地、旗津單車GO，可上高雄旅遊網官網查詢。