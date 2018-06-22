〈北部〉《桃園》照護中心欠繳258萬 27病床被法拍

2018-06-22

提分期清償計畫又跳票 即執行法拍

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區一家私立長期照護中心，因積欠國稅、勞健費及市政府罰鍰等二一八件、金額達二五八萬餘元，從二○一五年起陸續被移送行政執行署桃園分署執行，負責人雖曾提出分期清償計畫卻未持續繳納；桃園分署昨天會同警察局、社會局到場執行點交，將院內廿七張病床等動產查封後拍賣。

又被查獲購入16病床 再續查封

桃園分署指出，該長期照護中心是桃園區養護中心的「欠費王」，另有積欠護理師薪資及合夥人糾紛等問題，負責人為四十七歲鄭姓女子，業者第一次辦理分期清償卻未繳納，去年十二月十四日前往查封廿七張病床、三台電視、一張按摩椅、一組電腦。查封當天疑似實際負責人的林姓男子，情緒激動一度拒絕配合。動產被查封後，業者於今年二月辦理第二次分期繳費，但僅繳一期就沒續繳，分署因此將查封的病床等動產執行拍賣抵償，歷經四次拍賣後以六萬三千元拍出。昨天發現業者又購入十六張病床讓院內住民使用，顯有刻意不清償情形，經確認住民的照護安置無虞，又將十六張病床查封。

業者事先將廿七張病床等動產移出，順利完成點交作業，為確保住民安置問題無虞、有無轉介需求等情形，執行人員與警方、社會局人員進入查看，院內仍有十六張病床可提供安置十六位住民。

桃園分署強調，追償照護中心的欠稅款，以住民安置問題無虞、協助業者分期清償為主，先前已給業者多次分期機會，然而業者卻不積極還款，還發現有多筆資金入帳後立即被轉出的紀錄，且病床被拍賣後還能立即補上病床，業者顯然有故意不清償之嫌，昨另將十六張病床貼上封條查封但仍可使用，希望業者儘速提出清償計畫，不要影響住民權益。