〈中部〉大里老街建物梁柱位移 公所：住戶可維修

2018-06-18

921暫行條例已廢止 列管期限也過

〔記者陳建志／大里報導〕大里區大里老街九二一大地震後經公所斥資二千多萬進行風貌營造，但近來有住戶發現前面的梁柱出現位移，擔心地震又來有倒塌風險，但想自行以鋼筋水泥補強，又怕破壞整體風貌；區公所表示，已超過完工後列管五年的期限，民眾可自行補強修復。

大里古稱「大里杙」，清朝曾是全台第六大港，大里老街因貨物交易熱絡，曾是商店林立的繁忙街道，但隨著港市消失，目前僅留下長約兩百公尺、寬約四米、由紅磚道鋪建的老街。

九二一大地震時，大里老街部分建物遭震壞，當時大里公所有感於許多店舖及住家有獨特的建築風貌，尤其磚造騎樓的亭仔腳廊道，更保留當年的街道景象，因此爭取納入城鄉新風貌改造計畫，斥資二千多萬元進行老街改造工程。

不過近來有住戶發現，門前的磚造梁柱出現位移狀況，擔心若碰到地震，整根梁柱恐倒塌傷人，尤其整條老街當時都以此工法施工，憂心未來將陸續出現同樣狀況，請大里公所等單位會勘。

李姓住戶說，這些磚造梁柱當初由公所發包施工，內部並沒有綁鋼筋，疑因地震發生位移，上半部梁柱已明顯滑動，擔心無法承受地震搖晃，雖有意自行修復，卻擔心破壞老街整體景觀，不知如何是好。

大里區長周崇琦表示，當初是依據「九二一暫行條例」進行老街城鄉風貌改造，但該條例已經廢止，且二○○三年完工後，只要求五年內需保留原樣貌，如今期限已過，因屬於私人財產，市府無法再編列預算維修，屋主可自行雇工維修。