〈台北都會〉《台北》銀髮長照夯 3高中職增照服科

2018-06-16

國中會考免試入學 21日公布招生名額

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考落幕，成績單日前已寄發，基北區免試入學招生名額及個人序位查詢、志願選填時間，將於下週四（廿一日）公布，不少考生家長為準備選填志願傷腦筋，高中職為了吸引學生，瞄準高需求的就業市場，其中銀髮長照最受青睞，三所私立高中職皆在新學期開辦照顧服務科，培育人才也填補長照人力荒。

開南商工課程規劃健康管理、養生膳食

北市教育局指出，今年文德女中設置兩班、八十人，開南商工則開設一班、招生四十五人，喬治高職同樣開辦一班、四十五人。教育局說，目前教育部並沒有編訂護理、照護相關課綱，但近年來中南部、新北市已有高中職申請試辦，這三所私立職校是北市首次有學校申辦。

開南商工校長刑文斐說，人口老化是趨勢，必須有龐大人力投入長照產業，開辦照服科希望培養人才，目前課程規劃讓學生接觸健康管理、養生膳食、照顧服務等知識，也已經與中正日照中心、弘道基金會簽訂合作備忘錄，日後安排學生前往實習，進而讓年輕人力願意投入產業。

刑文斐樂觀表示，她相信長照產業會愈來愈蓬勃，一個班會變兩個班，照服科未來升學管道也多元，在就業市場更是極具發展性，以日本照服科高職生來講，畢業就能馬上就業，不用擔心。

餐飲生暴增禁增班 增設航空、文資課程

另外，以餐飲打出名號的私立育達高職，因餐飲群科學生暴增，政府已明令不准再增加學生名額，因此校方看中觀光在就業市場仍有人才較高需求，在觀光科增設航空觀光專班。北市古蹟、文化資產數量居冠，公立大安高工、南港高工的建築科，在新學期起增開相關選修課，培育完整文資人才。

增開航空觀光專班，育達高職校長劉育仨則表示，餐飲科學生飽和，高職、大學端凍結新增人數，但廣義來說學校是市場機制的一環，有就業需求才會吸引學生，因此校內開辦的觀光科，新學期將開設航空服務專班，看準國際觀光客的服務需求，並與科大、航空業策略聯盟，引導學生未來順利就業。

教育局指出，即起至廿日為基北區模擬選填志願時間，廿一日公布實際招生名額，選填志願時間從廿一日中午十二點起至廿八日中午十二點，家長及學生可上一○七學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站（https://ttk.entry.edu.tw）選填志願。