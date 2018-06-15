〈南部〉《府城迓媽祖》相隔40年 4神同轎出巡

2018-06-15

〔記者劉婉君／台南報導〕「府城迓媽祖」將於明、後兩天登場，超過六十間宮廟參與盛事，而延平郡王祠開山王廟的開台聖王，相隔四十年，將再度與六合境內的三尊土地公同轎出巡。六合境大埔福德祠並委託彩繪藝師杜柏錡繪製一幅蟒龍屏風，將送給開台聖王，做為迓媽祖活動期間，神案上神像的後屏，增添神威。

開山王廟開台聖王鄭成功的神轎，一直是「府城迓媽祖」的首轎，早期鄭成功並與六合境內的油行尾福德爺廟、大埔福德祠、仁厚境福德祠土地公，共乘一頂轎子出巡，不過，一九七七年油行尾福德爺廟獨立打造神轎，直到今年，在大埔福德祠的邀約下，才再現四神共乘的傳統。

大埔福德祠主委王松濤表示，府城迓媽祖由開山王廟擔任首轎，據傳可能是日治時期管制台灣民俗廟會活動，而鄭成功的母親為日本人，由祂帶隊日人比較不會有意見。至於鄭成功為何會與三尊土地公同轎？則已不可考，有一種猜測可能是當時大環境民眾經濟狀況不佳，而打造神轎必須花費不少錢。

為期兩天的迓媽祖，遶境隊伍將於上午七時從祀典大天后宮出發，延平郡王祠前也會擺設香案，為了讓神明更顯莊嚴，大埔福德祠委託杜柏錡花費一個多月的時間，繪製一幅屏風，屆時將安置在神像後方，屏風上龍的眼睛炯炯有神，民眾不論站在哪一個方向觀看，龍的眼神就像跟著人移動一般。

杜柏錡有三十多年的彩繪經驗，國中畢業後即到戲院當電影看板繪製學徒，並到長榮中學美工科進修，退伍後轉為廟宇彩繪，也曾負責安定蘇厝長興宮的王船彩繪。