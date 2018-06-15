〈北部〉米袋印傅崐萁夫婦照 藍綠互摃

2018-06-15

劉曉玫批縣長老公為參選人老婆宣傳

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫質疑縣長傅崐萁利用縣府經費一千二百萬元發送給弱勢戶三節物資，包裝袋上印有其妻國民黨縣長參選人徐榛蔚相片，猶如縣長老公用行政資源為參選人老婆宣傳。對此，國民黨籍花蓮縣議員參選人俞慧君、沈君茹昨帶一名單親媽媽到劉的服務處前抗議，痛批「劉曉玫污衊、踐踏弱勢家庭的尊嚴」要求劉道歉。

對俞、沈兩人登門踢館，劉曉玫回應，幫助弱勢家庭的三節物資，為議會通過的預算，但議會並未同意物資印上國民黨縣長候選人相片，並有花蓮縣政府廣告字樣，傅崐萁夫婦長期用納稅人的錢為自己具名宣傳，多年來積非成是、已嚴重混淆視聽；徐榛蔚不具縣府公務人員身分，這就是縣長老公為參選人老婆廣告宣傳。

花檢檢察長籲勿利用行政資源助選

俞慧君則強調，「全省各縣市首長，送給弱勢家庭愛心物資，都是縣長、縣長夫人一起送的」，沈君茹也帶著弱勢戶寫給她的訊息到場朗讀，她說，弱勢家庭平常就沒有多餘的錢買米，收到縣府的米都很開心，就多煮一點飯給孩子吃，如今被劉質疑，害怕以後沒米了怎麼辦。

單親家庭的李媽媽也力挺縣長送米，她覺得米袋印有縣長夫婦倆的肖像沒有什麼，「我不覺得這有什麼問題」。

對劉到高檢署告發傅崐萁涉嫌賄選、圖利等，花蓮地檢署回應，已由檢察長指派專責檢察官指揮偵辦，檢察長黃和村也呼籲各行政機關人員勿利用行政資源為特定參選人助選。