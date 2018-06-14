〈南部〉豪大雨恐來襲 山區加強防汛警戒

2018-06-14

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕滯留鋒面加西南氣流，台灣各地今起可能出現豪大雨；高雄市長許立明昨召開水情整備會議，鑑於降雨可能延續數日，提醒山區提高警覺，隨時做好防汛與撤離居民準備。

列冊戶4202人 有需要時儘速撤離

民政局統計六龜、甲仙、桃源、茂林、那瑪夏等容易在大雨過後形成孤島地區，列冊保全戶共有四二○二人，包括九十四位洗腎患者與八位孕婦，一旦有需要時將儘速安排撤離至安全區域。

清理洩水孔及溝蓋共1萬7千多處

環保局緊急動員各清潔隊一七二人次，巡檢水溝長度達二四七公里，清理洩水孔及溝蓋共一萬七千多處，清疏長度約十四公里，清出淤泥量達四十三公噸，另外加強巡檢並且清疏轄區內易淹水路段側溝及洩水孔，並清除其周邊垃圾、落葉、淤泥，以利大雨宣洩。

水利局防汛整備以待，備妥防汛沙包五千多包等，並完成中小排水、雨水下水道及一五○條區域排水的急要段清疏，六十二處截流抽水站檢測及六十一個抽水站，因應易淹水地區，市府昨午提前召開防汛整備會議，由市長許立明主持。

成大防災中心分析，南部降雨可能比預期稍晚，昨天白天沒降雨，預料今天白天開始會有明顯雨勢，十四、十五日將是南部降雨最劇烈時段，高雄各區會有陣雨或雷雨，各局室說明整備情況，工務局在樹木強固部分，累計修剪與固定支架有兩萬餘棵樹；水利局完成抽水機配置與排水系統清疏，針對土石流警戒區也全面監控；消防、社會、民政、原民等單位，則陸續盤點收容空間、通訊、物資等。

許立明指示山區須注意，隨時做好撤離準備，並要求應與第一線人員保持密切聯繫，掌握最新狀況與需求，提供必要支援，同時提醒救人也必先自救，才能達到防災救災的效能。