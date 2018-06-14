〈台北都會〉新創公司出國參展 最多補助50萬

2018-06-14

團隊須成立5年以下 29日截止

〔記者楊心慧／台北報導〕北市產發局昨舉辦台北市補助創業團隊出國參與創業計畫宣傳記者會，只要在北市成立五年以下的新創團隊都可申請補助，最多可補助五十萬元，截止日為六月廿九日，現場邀請三家去年申請補助成功的公司分享感想，目前他們皆在國際嶄露頭角，產品也獲不少國外投資者與廠商青睞。

國民黨台北市長參選人丁守中前天談青年就業政策，認為台北市最需要鼓勵創新和創業，並提出政府應補助設籍北市年輕人就學貸款零利率。

台北市產業發展局副局長吳欣珮昨表示，北市府領先六都，二○一六年開始首創辦理出國補助計畫，至今共有卅八件申請案、幫助卅家新創公司，一共補助六七九萬元，補助包含機票、攤位費、進駐費、學費，讓新創公司能與國際交流，並建立國際資源鏈結。

曾接受補助的寰宇軒行總經理鄭匡宇指出，公司產品「VR英語」獲國外公司青睞，另一產品手機、DV兩用無線麥克風則在今年搭配網紅風潮趁勢推出。

鄭當場測試麥克風，他表示，公司的兩用無線麥克風不會有雜音，聲音非常清楚，攜帶也方便，在價格上也很親民。

鄭匡宇透露，去年與今年皆受邀至韓國演講，到國外參展可發現產品的契機、找到海外合作夥伴、遇見可能的投資人。

另有公司接受補助後，成功開發海外通路，德芙生醫總經理賴治坊說，接受補助到國外參展，不但開發海外市場，還獲得國外廠商投資，今年第四季產品將會上架至法國藥局通路。