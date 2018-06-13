〈南部〉龍舟 蓮花 阿勃勒 端午連假一次滿足

2018-06-13

〔記者王涵平／新營報導〕端午連假何處去？南市觀旅局建議台南三日遊，龍舟、蓮花、阿勃勒一次滿足。

龍舟賽14日起 安平運河競技

台南市國際龍舟錦標賽六月十四日至十八日在安平運河盛大舉行，台南端午龍舟賽是台灣歷史最悠久的龍舟活動，更特別選擇在夜間舉辦，民眾可觀賞絢麗LED燈飾的龍舟船身，現場還另外安排搖滾之夜、藝文團體表演、展售會等活動。

​此外，運河遊船也是首選，端午連假更加開星光夜航班，加碼國台語經典老歌不間斷演奏。白河蓮花盛開，白河蓮花季有採蓮子體驗、荷扇彩繪、蓮鄉音樂會、集章換好禮等系列活動，坐在蓮王荷葉上打卡拍照和吃蓮子大餐，還可順道至東山一七五咖啡公路。

賞花遊河 可上台南旅遊網查詢

觀光旅遊局表示，目前台南隨處可見阿勃勒黃花滿樹綻放，虎頭埤風景區四百多株阿勃勒盛開，連旅美棒球好手王建民都前往朝聖。

台南各大觀光景點也推出多樣限定端午節系列玩樂活動，可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。端午連假三日遊建議遊程，第一日：赤嵌文化園區（含中餐）→林百貨→五條港舊城漫遊（台南米其林三星之旅）→安平古堡文化園區（含晚餐）→安平運河（國際龍舟錦標賽）→夜宿台南市區。

第二日：虎頭埤風景區→大坑休閒農場（含中餐）→大目降文化園區（武德殿、大目降故事館、新化老街、楊逵文學紀念館、歐威紀念館、街役場等）→夜宿走馬瀨農場（含晚餐）。

第三日：白河賞蓮花→蓮子風味餐（午餐）→單車漫遊（小南海風景區、後壁菁寮老街、土溝農村美術館、烏樹林休閒園區等）。