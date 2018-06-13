〈南部〉保存東港王船 屏縣擬建造船博物館

2018-06-13

民間工藝瑰寶 亟需傳承

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年是屏東東港迎王平安祭典的正科年，「王船」為祭典中最具代表性法器，屏東縣政府文化處盼保留木造王船技藝，擬規劃東港造船博物館，文化處副處長曾龍陽指出，東港的王船造船技術是民間工藝瑰寶，博物館地點不設限，若評估可行，「請水」的鎮海公園海域都可是王船的展示地點。

東港宮及民間七角頭承襲古禮的東港迎王平安祭典儀式完整，文化部將其位列國家級無形文化資產，尤其「燒王船」是最具代表性儀式，東港更有「王船的故鄉」美譽，不過王船燒完就化，難有機會保留。

唯恐木造王船技術失傳，東隆宮三年前自行打造「典藏用王船」並置於「王船展示館」，官方則盼透過「造船博物館」完整典藏地方民俗。

先期計畫 訪談記錄歷史

曾龍陽說，三年一科的迎王為地方宗教盛事，所造木船技術獨到，甚至可下水，造船博物館的先期計畫將先透過訪談，記錄東隆宮及匠師、耆老、文史工作者、七角頭等，並盤點、調查各式資源，透過抄錄文本、影音紀錄、甚至VR線上展示的方式，在博物館內展出，傳承迎王及造船整個歷史文化脈絡。

「典藏用王船」為正科王船一半大小，造船師謝春成、蔡文化及蔡財安也被縣府認定為「實木王船、船帆製作技術」保存者，謝春成於去年逝世，也突顯傳承的急迫性。