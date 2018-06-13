〈南部〉高雄冬季大眾運輸免費搭 年底續辦

2018-06-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市改善空污，今年底將繼續實施冬季大眾運輸免費搭。

高雄市環保局獲環保署「一○六年度執行空氣品質維護及改善工作」直轄市組績優，代理市長許立明昨在市政會議表揚。

前20大工廠排污減21％

環保局長蔡孟裕昨也公布已實施三年的「高屏空污總量管制計畫第一期」成果，管制的四二八家工廠，分別「採用低污染的原料或燃料」、「拆除或停用設施」、「增加污染防制效率」、「產能降載」等方式，已達到三一三九公噸的削減成果，比預期增加四倍。

轄區內固定污染源前廿大工廠，占排放量八成以上，去年秋冬排放量一五六六五公噸，比前年同期減少廿一％，創下歷年新低。

PM2.5紅色警示天數少39％

同期的細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示天數，從五十一天降為卅一天，減少卅九％，創歷年同期（十月至隔年三月）最低。

移動污染源方面，去年十二月至今年二月底，實施三個月冬季大眾運輸免費措施，測站測得的一氧化碳、碳氫化合物平均值，都為歷年同期最低。

高雄市代理市長許立明表示，冬季大眾運輸免費措施今年底繼續實施，但外界有些誤解，質疑這項措施對空氣品質有明顯幫助嗎？

許立明說，他認為雖不一定呈現在總量上的數字降低，但移動污染源如機車、汽車排放廢氣高度在一至三公尺，是每個人的生活空間，透過這項措施，至少能降低對人體危害最嚴重的移動污染源。

他強調，這項措施去年底首次上路，有許多意見反映，市府將分析檢討，今年底或許有修正，但確定將繼續實施。

此外，高雄港的硫氧化物排放量佔全市廿％，預計明年一月起將採用低硫燃油，從二．七％的含硫量降至原來○．五％，環保局盼多管齊下，改善空污。