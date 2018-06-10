〈南部〉監委查北勢寮、塭豐供水站 點名屏縣府疏失

2018-06-10

供水面積不足 財產未登錄列冊

〔記者陳彥廷／屏東報導〕監察院日前調查佳冬鄉塭豐及枋寮鄉北勢寮兩座海水養殖供水站的效能，監委林雅鋒認為供水面積至今仍不足一半、因營運問題致接管戶信心不足，且未登錄列冊的財產高達三﹒二億元，認定屏東縣政府確有疏失，要求檢討改進，報告前天出爐後，引發部分民眾質疑「東西（財產）哪去了？」。

縣府改善 將比照相關規定登錄

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所長吳憲昌表示，六月底塭豐供水站就會達到當初預設面積四百七十公頃的滿載供水，至於被點名未登錄的財產，他解釋以埋在地下的幹管為主，當初找不到適用的法條登錄，將比照相關的規定辦理財產登錄。

屏縣府為減緩沿海地層下陷，計畫透過統一納管供水，推動純海水養殖，減少抽取地下水，最終目標將拆除私接海水管，至今向中央爭取逾十一億元興建海水養殖供水站，二○○三於枋寮北勢寮啟用全台首座供水站，莫拉克風災後，再以特別預算經費建設佳冬塭豐海水供應站，二○一四年啟用。

北勢寮、塭豐兩座供水站原規劃供水面積為一百及四百七十公頃，林雅鋒表示，今年四月詢問屏縣府，北勢寮僅供養殖生產區內約四十四公頃、塭豐約二百二十公頃，北勢寮供水系統曾因含砂量過高致無法正常供水，延宕數年始排除，塭豐供水站則有供水穩定度不足的疑慮，兩者影響養殖戶的信心，致使供水效率距規劃目標不足一半。

林雅鋒並指出，塭豐漁業養殖生產區海水供應系統近九億元工程經費，卻有高達三﹒二億元財產，至今年四月仍無法提供相關設施及設備財產登記文件，屏縣府也坦承未依規定列帳管理，導致財產管理主體單位及產權不明，必須要檢討改進。

供水量月底就會達預設目標

吳憲昌指出，北勢寮養殖生產區有部分需水養殖戶退場，但區外有不少養殖戶接管供水，未被列入計算面積，供水絕對超過四十四公頃，塭豐供水站扣除早已供水的西北區二百二十公頃外，東南區二百五十公頃供水期程訂於今年六月底，塭豐站設計最大供水量為七百公頃，未來還可提供給區外養殖戶接管使用。