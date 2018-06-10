〈中部〉中正大學畢典 學生掛「校長獨裁」海報

2018-06-10

校長︰包容多元意見與聲音

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕畢業季到了，昨天國立中正大學畢業典禮上，傳播系應屆畢業生林昶志等人懸掛「校長獨裁，踐踏校園民主」海報表達抗議，正在致詞的校長馮展華見狀，回應說「這個社會是多元的，有多元聲音、意見，要以寬容、包容態度看待，但是每個人心中自有一把尺」雖然場面尷尬，但平和落幕。

中正大學畢業典禮邀請該校名譽博士、中華民國證券商業同業公會理事長簡鴻文給予畢業生祝福與勉勵，輪到馮展華致詞時，傳播系應屆畢業生林昶志等人懸掛抗議海報，引來一陣騷動。

畢業生抗議助教減薪、有畢業門檻

林昶志說，校方片面通知部分學生助教減薪、限制學生社團不得使用行政大學前廣場辦活動、資訊能力測驗設畢業門檻等，這些攸關學生權益的校務爭議，並未聽取學生聲音，質疑只憑校長權力行事，過於獨裁。中正大學主任秘書吳明儒對此表示，下週校務會議將討論資測能力測驗，其他訴求了解中，會尊重學生建議。

稻江科技暨管理學院昨舉辦畢業典禮，邀請內政部長葉俊榮為六位新住民學生頒發「稻江新住民之光」獎項，包括法律學程曾女香、美容學程顏瑋軒、肖瀟、時尚設計學系楊育玲等四位畢業生，以及社會工作學系林麗瓊、陳民桂兩位在校生；來自中國湖北的新住民肖瀟在台從事美容美妝，成立世界華人美妝美容紋繡技術協會，指導新住民婦女從事美妝工作。