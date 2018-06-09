〈台北都會〉任吳音寧挨打近1年 柯突肯定操守

2018-06-09

網傳621前下台 民進黨：無此事

〔記者黃建豪、楊心慧、蘇芳禾、郭安家／台北報導〕北農總經理吳音寧上任近一年來，孤軍面對各方壓力，台北市長柯文哲近日還兩度派員去台北農產運銷公司查帳，甚至有人刻意選擇性釋放吳音寧補助溪州鄉公所卅一萬元的細節，對吳音寧塑造肅殺氣氛；但在網路媒體昨指民進黨將讓吳音寧下台後不久，柯臉書突然聲明北農迄今查無不法，甚至一反常態，肯定吳音寧的操守。

姚文智：柯看笑話 像川劇變臉

有關吳下台傳聞，民進黨秘書長洪耀福昨澄清「並無此事（指吳下台）」。民進黨台北市長參選人姚文智昨對此表示，這裡面有太多政治操作，柯文哲卻在其中當成笑話在看，是不適格的領導人，晚間柯臉書又改變方向，像川劇變臉一樣，這樣的政治風度，與面對問題的方式不是好的作為，大家應還原真相、還吳音寧清白。

吳音寧上任總經理後，柯一開始即不滿此人事案，對吳更是百般冷淡，面對外界攻擊吳音寧時，柯不僅未與吳站在同一陣線，甚至言必稱她是民進黨派任的，總是冷眼旁觀，任由吳音寧遭國民黨議員大肆抨擊，甚至近日在市政總質詢時，柯更兩度派人到北農查帳。

昨有網路媒體指綠營高層已定調，將在台北市議會本會期六月廿一日結束前，讓吳音寧下台。但市場處官員、北農主秘及市府發言人劉奕霆都說不知此事，記者多次致電吳音寧，皆轉至語音信箱。

柯指北農無不法 公開力挺吳

但網媒傳聞廿多分鐘後，柯文哲卻在臉書發文，首次公開力挺吳。柯臉書指出，北農議題從春節後休市菜價波動、送剩菜風波、到魚翅宴與洋酒，各種傳言、風波不斷，外界指控要有證據。柯臉書還稱，吳音寧政治歷練需磨練，但個人操守、來自產地的經驗、對台灣農業發展的熱情值得肯定，「我從政治素人一路做到現在才算穩住陣腳。同樣期許她能穩住，在政治角力場上，發揮專業，在各種利益衝突中，維持產銷平衡。」

至於台北市近日兩度派員至北農查帳的結果如何？柯文哲稱，目前為止，未發現不法，將繼續釐清爭議。

對於柯文哲是否也政治操作吳音寧？洪耀福表示，北農董事長是副市長陳景峻，總經理跟董事長應通力合作來讓社會理解，兩人之間不能切割，兩人要面對現在爭論，一起把事情講清楚。姚文智表示，大家應該看得很清楚吧！裡面操作痕跡包括不同勢力，無非要抹黑民進黨。

洪耀福：吳要勇敢面對講清楚

至於柯操作此議題是否有藍營選票？洪耀福說，這跟選票沒有關係，相信吳是非常稱職、能力非常好、品德操守非常好的總經理，只是面對議會攻防比較沒有經驗，給社會感覺好像反應慢一點。但他相信吳對農業理解，長期在農村經驗，有能力做好北農的事情。洪耀福也隔空告訴吳音寧，不要覺得委屈，就勇敢面對講清楚。