〈北部〉（花蓮）種西瓜用腐熟雞糞 玉里農民︰不會被抗議

2018-06-08

農改場輔導示範瓜田 成效好

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮大西瓜受市場歡迎，瓜農依照經驗，認為用生雞糞施肥的瓜「比較大、比較甜」，但臭味、大量蒼蠅孳生的問題，每年引發居民抗議！花蓮區農業改良場今年在玉里鎮三民的瓜田，進行腐熟雞糞肥的示範田試種，成效不錯，農改場昨與示範田的瓜農、農糧署東區分署、花蓮縣府等單位，共同宣誓「拒用生雞糞」，讓「種西瓜」不再因環境污染而遭到抗議。

農民吳富貴說，現在民眾環保意識抬頭，等到哪一天生雞糞真的全面禁用，農民也得配合，也希望政府能夠多加輔導，尤其在肥料補助方面可以再增加。

盼增補助 建立友善環境品牌

花蓮西瓜種植面積有一千四百八十公頃，目前花蓮縣並未禁止農民使用生雞糞，只要提出申請獲得許可就能購買，但污染問題屢遭抗議。玉里鎮長龔文俊說，去年因示附近居民抗議農民用生雞糞，在農改場協助下才有示範田計畫的實施。他認為，使用腐熟雞糞是未來趨勢，過去農民習慣用生雞糞，是看中它便宜、肥效好，但萬一禽流感大流行，就會影響西瓜銷售。

龔文俊說，腐熟雞糞肥比較貴，希望農政單位每公頃至少補助一萬五千元，提高農民使用意願，「友善環境」種出的西瓜，可為玉里西瓜做出市場區隔，爭取消費者認同並買單。

計畫主持人花蓮農改場副場長蔡宜峯說，農改場研發出將有益菌添加進腐熟雞糞肥的製作技術，去年授權廠商以新型的快速發酵設備製作出無臭、不產生蒼蠅的腐熟雞糞肥，且肥效良好。

他說，雖然腐熟肥料的施用成本比較高，只要能整合包括農糧署、地方政府對於有機肥料、腐熟雞糞肥的相關補助，相信可提高誘因。