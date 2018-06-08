〈中部〉嘉市鐵高臨時軌施工 明年博愛陸橋半封

2018-06-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「嘉義市區鐵路高架化計畫」正在施作臨時軌鋼橋基樁，全部臨時軌工程預計二○二○年十一月完成，交通部高速鐵路工程局捷運工程處設計四段臨時軌，因第二段經過博愛陸橋，將把橋墩偏東移建，採「半半施工」，雙向各留一車道通行，九月發包，預計明年施工。

雙向各留一車道通行

嘉義市長涂醒哲、多名市議員昨到博愛陸橋旁，視察「嘉義站北側臨時軌土建工程」進度；高鐵局捷工處嘉義工務所主任廖定坤簡報，指本月底完成基樁，接續施作鋼板樁、橋台基礎、鋼箱型梁、擋土牆等，第一標臨時軌土建工程預計明年四月底完成，還有「博愛陸橋段臨時軌土建工程」、「四段臨時軌及站區臨時軌工程」、「臨時軌路線段號誌工程」及「臨時軌站區號誌工程」等案，九月起陸續發包。

廖定坤說，博愛陸橋段臨時軌土建工程，考量這座橋是台一線跨越縱貫鐵路的交通要道，目前東、西側各兩線快車道及各一線機慢車道，施工期間變更路型，改為各一線混合車道，沿線建物拆遷戶數在個位數，會予補償，完工後租用的土地將歸還，工程發包後，仍須經嘉市道路交通安全聯席會報通過等程序，規劃明年施作。

涂醒哲表示，經工程定線檢討、臨時軌設置作業，永久軌徵收的私有地面積比綜合規劃時減少近七成，永久軌使用公有地比例九成、私有地一成，工程進度除向受影響家戶說明，也透過嘉義之心願景館等管道發布。

用地取得 明起辦6場公聽會

臨時軌用地取得公聽會明天及七月六日下午兩點半，在嘉義文化創意產業園區舉行，永久軌用地取得公聽會本月十六、二十三日及七月十三、二十日下午兩點半，依序在市文化局演藝廳、嘉創園區、北興國中、嘉創園區舉行。