〈中部〉國民黨斗六市長提名 重啟民調

2018-06-07

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林鄉鎮市長選戰，藍、綠新布局，國民黨重啟全民調來決定斗六市長參選人，以對決民進黨徵召的前農業處長林慧如；另外民進黨縣黨部昨天也宣布徵召虎尾鎮代會前主席張榮麗參選土庫鎮長。

24至26日進行 增加對比式民調

國民黨雲林縣黨部於四月辦理下屆鄉鎮市長、縣議員提名作業，斗六市長有縣議員林聖爵、前斗六市長楊鎮文登記，原本預定五月辦理初選全民調，楊鎮文認為全民調只做黨內互比式，無法呈現真正民意，宣布退出初選直接參選斗六市長，初選形同破局，經黨部與地方人士極力協調，兩人同意增加政黨對比式民調，重新開啟初選機制。

國民黨雲林縣黨部主委林文進表示，初選全民調將於本月廿四日至廿六日舉行，由兩位參選人及黨部各選一家民調公司共三家執行，民調結果由民調較低者決定是否公布。

林文進指出，斗六市是本屆國民黨在雲林縣唯一執政鄉鎮市，楊鎮文、林聖爵兩人都有勝選實力，但沒有分裂本錢，透過公平初選決定提名人選，全力捍衛斗六藍天。

林聖爵、楊鎮文近日都加強臉書與街頭看板，全力爭取市民支持，兩人都表示對勝選有信心。

民進黨徵召張榮麗參選土庫鎮長

民進黨雲林縣黨部執委會通過徵召張榮麗參選土庫鎮長；黨部主委廖丁賜表示，張榮麗有人和又有從政經驗，相信能夠拿下土庫鎮長；張榮麗表示，對黨徵召義不容辭，她是土庫人也是土庫媳婦，對於土庫鎮有非常深厚情感，心中對土庫發展已經有藍圖，將會用一步一腳步態度，爭取鄉親認同。