〈中部〉虐童案喪葬後事 不募款不辦公祭

2018-05-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化五歲女童遭姨丈虐死之後，協助處理後事的禮儀社業者昨天表示，女童家屬會替女童辦頭七和功德壇等法會，但不會辦公祭，而相關喪葬費用由家屬支付，縣府社會處也補助部分金額，若有不足部分則由禮儀社自行吸收，目前沒有對外募款，希望民眾不要打著「受虐小女童」的名義募款。

女童的小靈堂設在彰化市殯儀館，靈堂桌上堆滿近百個布偶、書包、文具和漂亮的洋裝，還有成堆的金紙、蓮花與金元寶等物，這些東西來自素昧平生的民眾，連日來從各地專程送來。

昨天還是有不少外地鄉鎮的民眾專程到小靈堂拈香，員林市的高姓民眾偕同女友，一起帶著金紙與金元寶還有布偶送給小女童，以表達對女童慘遭虐死的心痛與不捨。高姓民眾說，金紙是給女童在西方極樂世界有零用錢花用，希望女童跟著菩薩，當個快樂的小天使，日後轉世投胎，也能出生在好的家庭。

處理小女童後事的禮儀社業者說，他們受女童的阿公之託來處理後事，女童出殯日會在這幾天內做決定，進塔地點「希望選好一點的環境」，除了彰化縣之外，南投縣、台中市墓園都是選項之一。

「不要拿著妹妹的名義來打自己的廣告！」業者表示，女童喪葬費用，他們（指禮儀社和家屬）都沒有對外募捐，女童喪葬費用他們不便透露，不過，在殯儀館相關政府規費，縣府社會處會處理，女童的家人也會支付些許費用，其他不足的部分，禮儀社會自行吸收，盼民眾不要在網路上或其他管道，任意用女童的名義進行與募款有關的活動。