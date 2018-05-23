〈南部〉高樹鄉代會流會 營養午餐補助卡住

2018-05-23

〔記者羅欣貞／高樹報導〕屏東縣高樹鄉下半年度追加減預算，在本次代表會定期大會二、三讀時，有逾半數代表未出席而流會，下學期國中小營養午餐、書籍費，以及幼兒托教補助暫時「卡住」，鄉公所昨發文請各校向家長說明，新學期恐怕要先自繳上述費用。

高樹鄉公所在河川砂石疏濬回饋金挹注下，二○一三年起補助鄉內國中小學生營養午餐與書籍費，每年編列約二千萬元經費；隔年起擴及二至六歲幼兒托教費，每年需六百萬元。

高樹鄉代會本月十日至二十一日召開定期大會，鄉公所提出下半年度追加減預算案，十八日、二十一日排定二、三讀，但是十一位代表中只有主席黃仁谷等五人簽到，均以流會收場。

高樹鄉長廖文賢表示，此次追加經費約五千多萬元，包括幼兒托教費一百五十萬、國中小營養午餐及書籍費四百萬、營養午餐水果牛奶補助八十五萬、老人重陽節活動補助五十萬元，以及各村建設經費；家長可能九月開學後要自行先繳費，未來再視預算審查狀況進行後續處理。

鄉代︰去年怎不編 公所︰等疏濬費確定

未出席的鄉代之一楊平庄表示，今年度預算應在去年十一月定期大會提出，如今又急著追加，「實在不合理」，攸關鄉民福祉的經費絕對不會刪，希望鄉公所能再就預算案說清楚。

鄉公所則表示，主要是去年底疏濬經費還未確定，無法編足，會持續與鄉代會溝通，盼最後能有圓滿結果。