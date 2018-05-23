〈北部〉全國技能競賽北區初賽 羅工19人獲獎

2018-05-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高工最近參加第四十八屆全國技能競賽北區初賽，有十九人獲獎，創下歷年新高，其中十一人晉級全國決賽為校爭光。

本屆全國技能競賽北區初賽，羅工派出四十五名選手角逐十三個職類，摘下兩金、兩銀、兩銅、五優勝、八佳作，前三名及優勝共十一人取得全國決賽比賽權；今年適逢兩年一度國手選拔，決賽賽程一併遴選國手，去年全國技能競賽決賽前三名的五位羅工學生也有參賽門票，全校合計十六人將進軍八月舉辦的全國決賽暨國手選拔賽。

「二度挑戰全國決賽！」羅工「唯二」金牌得主田祖恩、黃喬培，都是學校資訊科二年級學生，去年曾進入全國決賽，卻空手而返，今年捲土重來，雙方成為搭擋，兩人製作的機器人在北區初賽摘金，二度闖進決賽，希望完成奪牌心願。

田祖恩課業成績好，兩年前可考取宜蘭縣內國立高中，他堅持志向選擇羅工資訊科，父母親尊重他的決定，田祖恩沒有辜負師長期待，連兩年晉級全國技能競賽全國決賽。

此外，資訊科一年級學生黃竣揮，對資訊網路很有興趣，這次在北區初賽打敗眾多學長姊，獲得資訊與網路技術第四名，是羅工唯一進入全國決賽的高一選手。

羅工校長張以方說，選手備戰期間按表操課，假日捨棄休閒娛樂，以學校工場為家，幾近全年無休的苦練，最終在競賽場上展現學習成果，汗水沒有白流，羅工十六名好手挺進全國決賽，預祝他們「穿金戴銀」，再經由四技二專技優甄審進入理想科大就讀。