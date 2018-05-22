〈台北都會〉柯向第三勢力招手 時力曖昧社民不挺

2018-05-22

林昶佐︰不需要讓國民黨得利

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨「分手」後，近日已透過管道悄悄向第三勢力招手；綠黨召集人王浩宇昨證實柯透過中間人與他們接觸，他認為「不見得不能合作。」親民黨、民國黨昨受訪皆表達挺柯，新黨則有條件挺柯；就連時代力量台北市黨部主委林昶佐昨也曖昧說「不需要讓國民黨得利」，但反被親民黨譏諷，時代力量支持者政治立場將混亂。目前僅社民黨對外言明不認同柯作法。

環南市場改建第一期工程昨舉行上樑典禮，柯文哲、林昶佐皆出席，兩人是否合作格外受媒體關注。媒體聯訪時，被問到是否尋求時代力量協助？柯重申，「朋友要多、敵人要少」、「我跟Freddy（林昶佐）交情也不錯」；是否跟林談過？柯笑說，「你們記者在這裡，他（林）就不敢來談了」，有機會私下找林談。

但林昶佐稍後受訪表示，目前所有佈局規劃以議員參選人為主，目標北市五席全上，市長的部分沒有做太多規劃。但他又說，很多組參選人現在和時代力量部分理念雷同，「所以不需要搞到參選爆炸，反而讓國民黨陣營得利，這才是要比較嚴肅面對的」，所以他目前未打算參選台北市長。

親民黨、民國黨皆表達挺柯

與柯文哲高唱「兩岸一家親」的親民黨核心人士表示，時代力量走急獨路線，和「兩岸一家親」有出入，其支持者勢必政治立場混亂；至於親民黨議員，都跟柯配合不錯，柯也三不五時與主席宋楚瑜聊方向，這樣合作沒有不好啊！「我們不會一廂情願說要不要挺柯，但目前兩岸看法、台北施政，對柯好評多於負評。」

新黨有條件 社民黨不認同柯

新黨市議員陳彥伯也表示，過去慣例新黨傾向支持國民黨市長參選人，但主席郁慕明指有條件支持柯文哲；而國民黨兩岸政策似乎還在扭捏，不清楚到底有無承認九二共識，呼籲國民黨不要只享受中國高規格接待，在台灣卻模稜兩可。他說，柯雖無明確表態九二共識，但從過去強烈台獨變成「兩岸一家親」，仍樂觀其成，也會觀察柯是否講真心話。

至於民國黨市議員徐世勳則說，許多施政看法和柯文哲相近、也支持柯。

綠黨給機會 樹黨持開放態度

綠黨召集人王浩宇表示，過去對柯的理解都是媒體轉手資訊，綠黨與柯歧見並非「兩岸一家親」，而是大巨蛋案、護樹、北市府驅離二二八公園原住民陳抗者等議題；綠黨過去不理解柯，願和柯於公開場合交流，給柯當面機會多解釋價值觀，「如柯答得不錯，也不見得不能合作」，因柯是目前看起來最能打敗國民黨人選。

樹黨主席潘翰疆說，還未討論是否與柯合作，但持開放態度。

社民黨台北市長參選人范雲指出，社民黨支持者無法認同柯文哲的施政，她及民進黨、國民黨市長參選人丁守中，都會提出國家首都願景，她也會繼續衝刺。