〈南部〉市長初選民調 國民黨兩參選人拚出線

2018-05-21

高思博諷路不平 市府：考評優

〔記者蔡文居、萬于甄／台南報導〕國民黨台南市長初選民調開跑，爭取提名的前政務委員高思博昨天進行市場拜票，並質疑行政院長賴清德在台南市長任內，五年投入廿三億元的「路平專案」，卻讓市民抱怨路更不平、更難行。他自己騎機車體驗，嘲諷「真的像是在騎馬」。

南市府則回應說，近年來各縣市紛組團觀摩，中央考評也獲第一。南市府自一百年起推行路平專案至一○六年為止，共投入廿六．二億元經費，七年來在中央營建署的道路考評，兩次獲得直轄市第一名殊榮，其餘均名列前三名，台南市屢獲優等肯定。

黃秀霜跑會考考場 為考生打氣

而另一參選人、前南大校長黃秀霜，昨天則前往會考考場為考生加油打氣。她表示，志工時數、社團參與早已名存實亡，體適能計入成績又有待商榷，這種無實質性、必需性、公平性的計分項目，都值得再檢討改進。她允諾入主市府後，將改善十二年國教免試入學比序項目，以減輕學生升學壓力，彰顯教育公平正義。

高思博說，南市道路不是坑坑洞洞，就是東補一塊西補一塊，好似補釘一樣，騎在路上就如騎馬般顛簸。道路施工要有共同施工的機制，降低道路施工次數，不要今天挖路埋瓦斯管線，隔沒幾天挖埋自來水管線，其次是改善公共工程的品質，提高道路工程的施工及審驗標準。