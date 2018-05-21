〈台北都會〉理念近不排斥整合 她嘆時代力量沒感受到

2018-05-21

記者陳曉宜、郭安家、蕭婷方、沈佩瑤／專訪

社民黨台北市長參選人范雲接受本報專訪，對於是否參選到底？范回應，這問題「還有一點點太早」，目前全力衝刺讓大家看到社民黨願景；希望有更清晰價值政策立場的年輕人入議會，年底第三勢力能選得漂亮。但她坦言，目前第三勢力整合，並未談得很成功，且時代力量「可能沒有感受到我們在禮讓」。

談到議員選舉合作，范雲表示，大家應講清楚理念願景，理念相近當然可合作，包括時代力量、綠黨等其他第三勢力，但目前並未談得很成功，繼續努力中，談合作、禮讓都太遙遠；北市議會是各縣市做得最好，其委員會運作仍不夠公開透明，希望有第三勢力進入議會。

社民黨過去與時代力量談合作發生什麼問題？范雲表示，很可惜時代力量有政黨利益考量，跟社民黨想法不一樣，時代力量推出新北市新店議員參選人曾柏瑜，社民黨就不派人、會努力避開，同樣社民黨在大安文山區推苗博雅參選，有當選可能性，「應珍惜這樣年輕人參選」；但可能時代力量「沒有感受到我們在禮讓」。

談到是否參選到底？范雲坦言，目前要全力衝刺，這問題有點太早思考，應讓大家看到社民黨北市的願景，相信更多人了解後，就像當初柯文哲出來很難想像會當選，後來捲動新政治力量。

是否預留市長選舉整合空間？范雲回應，「講整合太政治」，目前沒有想那麼多，理念相近都不排斥合作，但現在不清楚競爭者理念願景。她坦言，未宣布參選前，前台南縣長蘇煥智曾來找她討論稅改方案；未來她也會拜訪二○一六年支持社民黨的立委林淑芬、民進黨前主席林義雄。