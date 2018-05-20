〈中部〉白沙屯媽祖回鑾 不擾考生繞道北港外環道

2018-05-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步北港進香昨天早上在朝天宮完成進火儀式後回鑾，昨天適逢國中會考避免影響考生，數萬名信眾以掌聲代替鞭炮聲歡送，白沙屯媽祖鑾轎將於廿四日下午二點二十分回到拱天宮。

在朝天宮完成進火後回鑾

昨天一早朝天宮廟內及廟外廣場擠了數萬名香燈腳（參加進香的信徒香客）等待進火儀式，大家雙手合十虔誠祝禱，儀式結束後白沙屯媽祖神轎起駕回鑾，由於昨天國中會考登場，北港設有北港高中、北港農工二個考場，避免影響考生權益，相關單位先前一再呼籲以掌聲代替鞭炮聲，大家都很配合，廟前及行經市區街道都沒施放鞭炮。

往年鑾轎回程都會走公園路，今年則沿著北港外環道路行走，再由華勝路往元長、土庫，對於白沙屯媽祖顧考生權益，信徒大力稱讚。

神轎停駐客厝國小兩小時

進香隊伍走到郊外道路，許多民眾在路旁設香案膜拜，也有人施放鞭炮迎接，一如往年，白沙屯媽祖的鑾轎要怎麼走沒人猜得到，在客厝一處五叉路口時停頓一下，突然轉向客厝國小，因鐵門沒開，神轎「飛越」校門旁的人行出入口停駐在學校穿堂兩小時後才繼續上路，也有鑾轎通過後又突然回頭進入民宅駐駕。

雲林至善文化協會執行長蔡銘貴表示，進火儀式是白沙屯媽祖進香重要儀式之一，進火（刈火）是把朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙到萬年香火爐中，法師誦經、灑淨後再以火勺將聖火放入白沙屯的火缸放入香擔，不能熄滅帶回拱天宮，象徵媽祖的萬年香火流傳。

蔡銘貴說，白沙屯媽祖進香的香燈腳一年比一年多，而且有年輕化趨勢，進香過程可見人與人、人與神、神與人感人的交流互動場景。