〈台北都會〉收北市垃圾 兩業者到新北偷倒

2018-05-19

最重判5年 併科1500萬罰金

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環保局日前陸續接獲民眾檢舉，有不明人士在淡水、汐止山區及路邊涵洞旁棄置廢棄物，經派員循線查獲新達清潔行、鎮英企業社兩家清潔公司，將台北市社區或店家付費代收垃圾，偷偷倒在新北市人煙稀少的山區或涵洞旁，環保局要求業者清理環境，並依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦，最重可處五年以下有期徒刑，併科一千五百萬元以下罰金。

棄置淡水、汐止共3處

環保局環保稽查科長許銘志說，環保局於三月廿七日及四月二日接獲檢舉，分別在淡水區巴拉卡公路七．五公里處，及汐止區勤進路往秀峰步道旁發現遭棄置大量的垃圾，現場有二、三十袋垃圾包，裝有一般生活垃圾、廢紙、廢塑膠等廢棄物外，另有未裝袋腐爛果皮廚餘、過期食品及行李箱、保麗龍等，臭味沖天，影響環境衛生。

環局發現 一業者是累犯

稽查員在現場忍受惡臭、從垃圾中循線追查來源，發現垃圾來自台北市中山區及大同區多個社區，經向社區管委會查訪，其家用垃圾均委託清潔公司協助處理，環保局聯繫涉案的新達清潔行業者說明，業者將責任推給工作人員及司機「貪圖一時方便」的個人行為，但環保局發現新達先前在台北市有棄置垃圾的紀錄，認定其行為屬惡性重大違法事件，請檢方依法嚴懲。

另一業者 根本非法清運

另外四月十三日民眾檢舉汐止區樟樹二路也發現有大量廢棄物，稽查員隨即在該處的涵洞內發現大量垃圾包及甘蔗渣，循線追查廢棄物是登記於基隆市的鎮英企業社堆置。業者喊冤，指廢棄物是受台北市某社區及甘蔗媽媽連鎖店委託清理，先行暫放於此，並表示已領有「代清運業者通行證」，但環保局指業者未領有環保局核發的文件，非法將收受廢棄物暫放於該處就已違反規定，且廢棄物清理法中未有所謂「代清運業者通行證」相關規定，已依違反廢棄物清理法第四十六條處理。