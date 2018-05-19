〈中部〉資源垃圾分23類 二崙年賺逾200萬

2018-05-19

〔記者林國賢／雲林報導〕二崙鄉清潔隊將資源回收垃圾細分為廿三類，垃圾減量約五成，去年為鄉庫進帳二百五十萬元，每年「賣垃圾」都賺超過二百萬元，是全國各鄉鎮市垃圾分類取經典範。

垃圾量減半 去年進帳250萬

二崙鄉長鍾福助表示，二崙鄉人口約三萬人，每天產生十至十二公噸垃圾，公所清潔隊從收取垃圾當下就開始做分類，回到隊部再根據資源物態樣細分廿三類，回收商收取後幾乎不必再花費人力篩選，這幾年回收物價格崩盤，許多公所面臨回收物無人收購困境，但二崙鄉資源回收物依舊賣得很好。

細分類提高收購意願及價格

二崙鄉清潔隊長紅英彰說，資源回收物細分類不僅可以提高回收商收購意願，販售價格也會提升，例如，他們把玻璃分成窗戶、白色、棕色、綠色、台灣菸酒公司酒瓶等，破玻璃價格最低，台灣菸酒公司酒瓶價格最好，如果沒做好分類，一律用最低價格賣，有時價差二、三倍。

另外，塑膠也分為硬塑膠與軟塑膠，還有各類家電的材質、農業資材廢棄物等都一一分門別類，各有不同價格，提高回收物價值。

紅英彰表示，二崙清潔隊僅有三十七人，為提高資源回收效能，特別設計改裝資源回收車，將普通後方收取改為車腹收取資源回收物，疏導人流，同時加高圍網分層，並利用各種容器裝設不同回收物，回到隊部就不必再花費太多時間分類。

鄉長︰請鄉民再共同努力

鍾福助表示，公所能順利推動垃圾分類，除清潔隊員不辭辛勞宣導，鄉親願意配合也是一大助力，垃圾減量還有進步空間，請民眾一起再努力一下，再把垃圾處理負荷再降低一點。