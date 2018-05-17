〈南部〉台東紅藜滯銷 達仁庫存15噸

2018-05-17

議員批縣府不協助行銷

〔記者張存薇／台東報導〕台東這幾年瘋種紅藜，尤其南迴線種植面積大幅增加，議員蔡玉玲、章正輝昨天質詢時痛批公部門帶頭推廣、卻不協助行銷，今年許多紅藜都堆在倉庫賣不出去，農業處長許瑞貴表示，主要是部分農民採收、脫殼等過程無法確保品質，廠商難以收購，目前統計達仁鄉庫存量約十五噸，未來將視品質狀況協助媒合廠商收購。

根據台東農改場研究，紅藜蛋白質、膳食纖維、鈣質、鐵及鋅等含量都高，其中膳食纖維是地瓜的六倍、鈣含量是稻米五十倍，台東近年栽種面積翻倍成長，許瑞貴表示，三、四年前種植面積不到四十公頃、今年已成長到近兩百公頃。

蔡玉玲指出，南迴線紅藜幾乎都是有機栽種、不灑農藥，但部落烘乾設備不足，多數小農只能日曬處理，今年廠商未進入部落收購，詢問農會，農會則說沒接到訂單，再加上觀光客沒有深入部落微旅行、在地紅藜根本銷不出去？希望短期內趁紅藜品質還好，縣府趕快幫忙協助銷售。

章正輝則說，不但台東種紅藜，外縣市也跟進種，「紅藜滯銷」是最近南迴線的熱門議題，要求縣府協助精進農民栽種技術，也要幫忙行銷。

農業處：因品質不穩 將下鄉了解

許瑞貴表示，因為部分農民的脫殼、日曬等處理過程不一，造成成品的品質不穩定，不符合大型食品業者收購規格，經初步詢問達仁鄉約有十五噸庫存量，原本計畫協調縣農會收購，不過縣農會還有十噸紅藜待脫殼處理，將再到達仁鄉了解品質，協助媒合廠商。

台東縣目前種植面積約一百八十公頃，南迴線紅藜超過百公頃，他進一步指出，紅藜本身營養價值高，廠商大多希望契作保證品質，縣府也協助縣農會爭取花東永續發展基金設加工中心，未來統一烘乾可確保品質。

協助行銷台東紅藜，水土保持局台東分局媒合台東縣各農會、農業團體，將於十九、廿日到國道三號東山服務區展售，希望讓台東紅藜走出去。