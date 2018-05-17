〈北部〉東興小國教室裝冷氣 家長會募款

2018-05-17

竹縣首例 資金缺口約52萬

〔記者廖雪茹／竹北報導〕去年九月有民眾在國發會公共政策網路參與平台，建議為全國中小學加裝冷氣空調，教育部回應經費龐大等因素，須再研議；新竹縣竹北市東興國小家長會卻發動募款，協助學校教室全面裝設冷氣，創下新竹縣首例。

東興國小表示，教室裝冷氣的想法由來已久，家長會每年都會討論，之所以付諸行動，源於去年十一月七周年校慶，許多學生在許願卡寫下「希望教室有冷氣」的願望，因此家長會在今年元月十二日的期末會議中，通過募款全面裝設冷氣的決議，希望實現孩子的願望。

東興國小家長會在募款說帖中指出，因應氣候變遷、溫度攀升，教室裝冷氣可提高學習力；考量環保，可嚴格控管冷氣使用的時間與溫度。由於冷氣尚未列入國教基本設備，由家長共同負擔裝設、維修與保養費用及電費，是目前可行的方案。

由於東興國小建校時已預留管路，家長會粗估一間教室約需十萬元，全校五十一間教室共需五百一十萬元。

募款行動在放寒假前，由學校代發募款說明函給全校學生帶回，鼓勵家長自由樂捐，從元月下旬到四月底共募得三百八十萬餘元，專款專用，工程已在四月廿日公開發包，資金缺口約五十二萬元，將持續向家長和企業勸募，日後費用採使用者付費原則。

東興國小雖是新竹縣國小全面裝冷氣的先例，不過，募款過程仍有家長提出不同看法，包括不支持孩子整天吹冷氣、未經全面普查僅由家長會委員決議、捐款人是否公布、費用如何分攤以及冷氣安裝順序等，家長會為此召開臨時家長代表大會說明釋疑。