〈南部〉物資銀行開店 屏縣單親媽感動逛超市

2018-05-16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣幸福物資銀行匯聚各界愛心物資，幫助急難及弱勢家庭已經八年，昨天進一步開實體店面，讓受助家庭親自到店挑自己需要的東西；獨自扶養五個孩子的邱媽媽喜極而泣，感動說「以前不敢逛超市，現在終於有機會了！」。

讓弱勢家庭自己挑物資

屏東縣政府與社團法人屏東縣慈善團體聯合協會，合作成立屏東縣第一家物資銀行實體店，設在屏東縣老人文康中心一樓，以超商賣場模式，讓受助的弱勢家庭自己挑選物資，不再是被動接受物資。

屏東縣長潘孟安感謝社會各界愛心，長期捐助物資給物資銀行，協助弱勢家庭度過難關；屏慈聯理事長釋圓通也說，弱勢家庭經社工評估有物資需求，會發給屏東縣幸福物資銀行儲金簿，給予三個月物資扶助，每月有一千點供挑選，如果特殊狀況，得再延長三個月。

三十九歲阿嘉育有三名子女，老么才剛滿月時，先生就因工作摔傷，頓失經濟支柱，只能接清潔鐘點工的阿嘉，一邊向親友籌借醫療費，一邊擔心沒錢買奶粉、尿布，她昨天到物資銀行挑了奶粉及日用品，「舒緩經濟上的壓力，也溫暖了她的心」。

實體店面將逐步增設

屏東縣幸福物資銀行有兩個總站、十五個鄉鎮分站，至今已協助一萬一千餘戶，實體店面未來將逐步增設。實體店面每週一至週五、及每月最後一個週六上午八點半至十二點提供服務，現場有五百多個品項物資。