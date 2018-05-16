〈北部〉竹縣門面 竹北光明六路纜線將下地

2018-05-16

獲前瞻補助 也將做號誌共桿整併

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕位於新竹縣政府正前方的竹北市光明六路，是縣治區的示範道路，但路面上方有不少纜線橫陳影響市容，縣府爭取到前瞻基礎建設計畫補助四千一百八十二萬元，辦理纜線地下化和號誌共桿整併，要把光明六路上方的天空變乾淨。

縣府交通旅遊處表示，光明六路從博愛街到中山高速公路竹北交流道北上匝道路口的一．八公里路段，是新竹縣的「門面」，但沿途卻有號誌架空纜線凌亂、控制器設施佔用行人空間、燈桿與燈箱老舊、架高桿承載架空線路負荷過重且造成纜線下垂、 號誌標誌被遮蔽、路名標誌橫式與直式位置不一致且無夜間顯示功能、路口標誌牌混亂等問題，影響市容和行車安全。

分兩年規劃施做 七月底完成發包

縣府為此提出光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫，獲內政部營建署在前瞻基礎建設計畫內核定補助四千一百八十二萬元，加上地方自籌的九百一十八萬元共五千一百萬元，分兩年規劃施做，預計七月底完成發包作業。

縣府表示，透過此計畫，將光明六路十三處號誌化路口的架空纜線地下化、號誌共桿及整合標誌標線，提升市容整潔及視野空曠，再藉由號誌控制器縮小，增加人行道或道路空間，也使用新式LED標誌明確提醒用路人相關道路資訊，以提升道路環境及簡化路口設施，美化道路景觀，提供用路人舒適道路品質，並避免因管線下垂或掉落造成交通危險。