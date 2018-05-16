〈中部〉草屯植物公園周邊土地開發 縣府、公所不同調

2018-05-16

〔記者佟振國／南投報導〕針對南投縣政府計劃將草屯鎮植物公園周邊土地開發為「手工藝智慧產業園區」，恐將使鎮公所長期營造植物公園為結合生態、運動與休閒場域的心血白費，引起地方強烈反彈。鎮公所昨召開鎮級都市計劃委員會，出席委員一面倒反對縣府開發案，建議持續打造植物公園成為文教運動精華區。

縣府規劃手工藝園區 獲前瞻補助

縣府建設處表示，手工藝園區已獲前瞻計畫補助，是中央和縣府都支持的重大經濟發展政策，除考量全縣產業發展、人口外移、地方經濟繁榮等問題，以創造商機與就業機會外，也是兼顧生態、生產和生活的綠能低污染園區，尢其植物公園周邊土地大多是縣有地，縣府尊重地方意見，相對地方也應尊重縣府的想法與規劃，縣府絕非一意孤行、便宜行事。

公所擬變更用地 推運動生態公園

草屯鎮都計委員會昨天開會討論變更草屯都市計畫，包括配合行政園區遷移計畫、停七停車場用地公辦興建可行性及新社區、虎山溝整治開發計畫。其中，虎山溝整治開發計畫即植物公園後方約廿公頃縣有地及部分鎮有地，縣府規劃開發產業園區，但公所計劃變更為公園用地，持續文教和休閒的「運動生態公園」。

多數委員認為當地位處虎山溝上游，經中區水資源局調查後有豐富動植物生態，且又屬山坡地與地震斷層帶經過，更應審慎開發或保育。

都計委員認同草屯發展生態、休閒運動方向正確，產業園區可能帶來空氣、水污染與生態破壞，縣內不少工業區仍有未用地，縣府可另覓開發；建築師則認為植物公園周邊具有發展綠地公園、觀光遊憩潛力，應持續推動，變更計畫將提報縣都委會審議。