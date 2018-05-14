〈台北都會〉菜送社福被疑縮水 北農：資訊錯誤

2018-05-14

〔記者鍾泓良、顏宏駿／綜合報導〕台北農產運銷公司二月蔬菜進貨爆多，總經理吳音寧以業務推廣費買下九．一二噸殘貨，致贈十家社福團體。國民黨市議員昨開記者會再批此事，指其中七噸給吳音寧家鄉的彰化縣溪州鄉公所，媒體報導指對方收到兩噸，質疑剩下貨在哪裡？對此，北農公司昨發新聞稿深表遺憾，指議員取得錯誤資訊，單純公益事件變政治操作。

彰化老人哭說被糟蹋 一個月

部分蔬菜送至彰化縣溪州大庄社區老人食堂，大庄社區發展協會理事長陳振家說，被議員說成「圖利」，老人食堂近一個月用餐氣氛低迷，好像「大家都在圖利」；彰化人吃就圖利，台北人吃就是公益，乾脆大家來辦桌請徐弘庭、王欣儀。有老人家哭說，菜倒掉是討債（台語，指浪費），「吃你北農蔬菜，被糟蹋一個月，為了政治利益有必要這樣惡搞嗎？」

王欣儀要求市府交檢調偵辦

汪志冰與王欣儀昨質疑，北農公司說致贈七噸菜給溪州鄉，但媒體報導，大庄社區發展協會理事長陳政嘉卻是說只有廿、卅箱，七噸縮水成兩噸。王欣儀也說，吳音寧於臉書說二月廿七日的送菜決定有告知市場處、農委會及農糧署，但根據市場處上週訪談結果，業務部卻於訪談時否認，要求市府交由檢調偵辦。

市府：要求北農補齊單據再查證

市場處長許玄謀說，北農公司向市場處確認是否可用購貯基金買殘貨，但因使用項目不符合而不同意，並無討論是否要贈送給社福團體。至於送貨數量不符，他說，北農公司未拿出相關單據，已要求補齊，之後會向社福團體查證，預計下週會有結果；若只有北農公司有損失，也可由官股董事出面要求交代。

未取得吳音寧回應

記者致電給吳音寧，未取得回應；北農公司則發新聞稿，指溪州鄉大庄村收到一百五十箱、七噸的蔬菜，其中廿、卅箱冰存，其餘拿去曬菜乾，但部分媒體卻只報導冰存數量，認為議員拿錯誤資訊開記者會，讓鄉親被牽連，公司深表歉意。