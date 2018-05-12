〈北部〉綠博擬回武荖坑 陳金德:求創新改變

2018-05-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕已經有十九年歷史的宜蘭綠色博覽會，去年首度在冬山河生態綠舟舉辦後，面臨展區太零散、活動難有突破等問題，宜蘭縣政府明年有意搬回武荖坑風景區舉辦。宜蘭縣代理縣長陳金德坦承，綠博舉辦確實遇到瓶頸，必須尋求創新改變。

19年歷史 去年移生態綠舟舉行

綠博於二○○○年開辦，首屆在宜蘭運動公園舉行，之後移往蘇澳武荖坑風景區連辦十六年。去年移至冬山河生態綠舟，臨近省道與火車站，交通便利，希望順勢帶動冬山老街發展。今年綠博仍在生態綠舟舉行，為期四十四天，將於明天落幕。

綠博是宜蘭重要旗艦活動，遊客數最低是二○一○年的二十八點七萬人次，最高峰是去年四十五萬人次。今年綠博截至十日，也有四十二點六萬人次參觀，因尚未閉幕，數字還會攀升。雖然這兩年，在生態綠舟舉辦綠博，遊客數都不少，現在卻傳出明年要搬回武荖坑的聲音。

遊客無感 只是好天氣踏青場所

縣府表示，生態綠舟有交通便利、臨近街區等優點，但園區過大，綠博展場設置無法集中，會顯得過於零散，讓遊客有豐富度不足印象，展區也不好規劃，停車空間不足也是問題，確實在評估搬回武荖坑的可能。

綠博辦了十九年，許多遊客說，每年綠博都大同小異，感受不到新意，沒有特殊亮點，就只是好天氣踏青的場所。

不夠專業 瓜瓜隧道讓農友搖頭

林姓農友更直言，綠博有農業技術展覽，卻落後又不夠專業，以園區「瓜瓜隧道」為例，竟讓瓜藤與溫室靠這麼近，作物會高溫枯死，專業農民看了只能搖頭，許多縣市也在辦花博、農博，若不創新與改變，綠博已無特殊性。

陳金德說，綠博確實遇到瓶頸，缺乏創新與吸引人的核心元素，如果沒有新的思維，遊客恐怕會逐漸流失，搬回武荖坑是一種思考，但更重要的是，要賦予新的內容與生命。