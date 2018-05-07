〈南部〉台江山海圳綠道 獲核定擴為國家級

2018-05-07

將往曾文水庫延伸 串連至玉山

〔記者蔡文居／台南報導〕今年五月八日為「嘉南大圳之父」八田與一逝世七十六週年，代理市長李孟諺昨天在參加「愛鄉護水─嘉南大圳單車溯源」時，當場宣佈，地方爭取多年的台灣山海圳國家綠道已獲行政院核定，未來綠道將往曾文水庫上游延伸，串連至玉山。

台江公民團體將每年五月第一個星期日訂為「台江水日」，昨天上午舉辦愛鄉護水─嘉南大圳單車溯源行動，百餘名師生從安南區海佃國小出發前往烏山頭水庫向八田與一致敬，來回共騎七十公里，代理市長李孟諺昨天也陪騎一段，宣佈上述好消息。

市府水利局表示，該案由國發會提案「國家綠道建設綱要計畫」草案，於上個月在行政院召開跨部會會議，由政委張景森主持，台灣山海圳國家綠道為其中一條，會中確認可行，將持續推動，並由農委會負責，而實際內容及範圍則另外再提送。

社大台江分校執行長吳茂成表示，十二年來，他們以單車沿著嘉南大圳溯源烏山頭水庫，呼籲種樹築道，整治河川污染，並倡議國家綠道，如今終獲行政院核定，十分欣慰。

全長約128公里

他表示，由台江山海圳綠道擴展為台灣山海圳國家綠道，將可從台江國家公園經烏山頭、曾文水庫，再由嘉義大埔、達娜依谷、里佳、特富野古道連接阿里山公路到塔塔加玉山國家公園，全長約一二八公里，以烏山頭水庫為界，前半段路段單車、步行皆可，後半段則以步行為主，他們去年曾探勘路線試走，以步行方式約需七天才能完成，目前部分路段仍待修復，未來完成串連後，將可做為年輕學子壯遊台灣的文化路徑。