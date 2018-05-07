〈北部〉苗栗客家桐花婚禮 新人造型吸睛

2018-05-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕一年一度的苗栗客家桐花婚禮，昨天於三義鄉西湖度假村盛大舉辦，六十六對佳偶完成終生大事。苗栗縣長徐耀昌也率領縣府各局處首長，一同見證新人們結為連理，徐耀昌與妻子蔡麗卿感染現場氣氛，在眾人簇擁下，大方kiss秀恩愛，甜蜜指數爆表。

有鳳冠霞披、動漫及印度沙麗

苗栗客家桐花婚禮邁入第十三屆，六十六對來自國內外各地的新人，帶著鄉親的祝福開心締結良緣。現場也出現一對異國戀人，印度籍的蘇迪克與家住苗栗縣的美嬌娘張沛緹在網路上結緣，因為熱愛印度傳統服飾「沙麗」而譜出戀曲，張沛緹穿上一襲藍色印度婚紗Lengha，與丈夫攜手走紅毯，格外吸睛。

而苗栗縣議員廖英利昨也開心看著兩個女兒同天出閣，笑稱每年桐花婚禮都非常盛大，所以鼓勵女兒們報名，除在眾人祝福下互許終生，同時也感受熱情的家鄉盛典。

徐耀昌表示，客家桐花婚禮十三年來促成一千一百五十對佳偶，吸引許多情侶搶著報名參加。

昨天婚禮許多新人也別出心裁打扮，有的穿上古代鳳冠霞披，有的則以動漫造型亮相，古今交織、本土與異國相融，展現桐花婚禮的多元性。

為讓新人們體驗傳統客家禮俗，苗縣府也安排花好桐圓「幸福三部曲」，以古禮迎親、上燈及對拜儀式，在苗栗傳統客家八音迎親隊伍的樂曲聲中，由苗栗吉祥物「貓裏喵」情侶檔引領新人進場、喝交杯酒；苗縣府也致贈價值逾一萬三千五百二十元的幸福六禮給每對新人，象徵「一生，我愛你」。