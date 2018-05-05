〈北部〉離職率20％ 客家事務局︰正常異動

2018-05-05

排名居各局處之冠

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府人事處昨天到議會進行工作報告，各級機關近一年流動率排名也出爐，前五名分別為客家事務局、新建工程處、原住民族行政局、研考會、就業服務處；藍綠議員都很關心流動率的原因，到底是工作環境不佳或與領導統御有關，要求人事處針對離職人員進行訪談。

客家事務局表示，離職原因有退休、生涯規劃、升遷、府內調動，都是很正常的異動；工務局長黃治峯說，新工處要代辦各單位工程，例如市立美術館、總圖書館都是動輒數十億的工程，加上代辦教育局工程門檻由兩億元降為五千萬元，都讓新工處業務量大增，另，這幾年工程人員錄取名額多，很多人特考、高考及格後調至他處。

原民局長林日龍則解釋，在離職的七人當中，有五人是服務滿三年半申請回家鄉服務，另外一位女性職員是嫁到花蓮，還有一位是要參加律師考試；研考會主委詹賀舜說，離職五人當中有四人升官，一人因身體問題調到其他單位；勞動局長王安邦說，去年十月與勞動部業務分割，部分人員到勞動部就職，才會有離職問題。

離職率是以去年五月一日到今年四月卅日為計算期，其中客家事務局員額四十人、離職八人，離職率為廿％；其次為新工處員額八十人、離職十四人，離職率十七．五％；原民局員額四十七人、離職七人，離職率十四．八九％；研考會員額卅五人、離職五人，離職率十四．二九％，就服處員額廿八人、離職四人，離職率十四．二九％。

議員促人事處檢討

議員劉茂群、蘇家明等人表示，離職率高是警訊，到底是工作量太大，還是主管強勢作風導致，人事處都要檢討；議員林志強也擔心離職率太高，業務無法銜接；議員黃景熙、舒翠玲說，很多工程人員都有專業技師執照，薪水太低根本留不住人，市府應該要檢討。