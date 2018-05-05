〈中部〉螢河夜遊 溪頭首度夜間開放

2018-05-05

光害少密度高 還有導覽解說

〔記者劉濱銓／南投報導〕每年五月就是鹿谷鄉溪頭自然教育園區螢火蟲大爆發的季節，惟過去想在溪頭夜間賞螢，必須是園區住客才能體驗，一般遊客備受限制，不過今年園區和當地太極美地發展協會合作，首度推出夜間入園賞螢，盼讓大眾都能夜訪溪頭螢火蟲，感受「螢」河夜遊的生態驚奇之旅，第一梯將在今（五日）晚間起跑，五月每個週六、日都有夜間入園賞螢，預料將掀起溪頭賞螢熱。

溪頭自然教育園區表示，鹿谷賞螢集中在四月，溪頭則因海拔關係，賞螢都在五月，且因林相完整，步道位在林道邊緣，長年濕度夠，全區無農藥等人為污染，甚至在螢火蟲季前，還會延後除草，以利螢火蟲繁殖生長，因此在整座溪頭園區賞螢，彷彿置身「螢」河當中，加上車輛都有管制，賞螢安全無虞，配合導覽解說，能更深入了解螢火蟲生態。

此外，溪頭也因光害少，賞螢期間園區飯店也會配合關燈，若天氣好、沒有雲層遮蔽，還能抬頭仰望星空，低頭欣賞點點螢光，絕對是夏夜一大享受。

全程約1.5小時

太極美地發展協會說，一般外地賞螢只能遠觀，且範圍也不大，但在溪頭卻能有螢火蟲在身上穿梭飛舞的體驗，密度之高可見一斑，結合導覽員的解說，遊客就能知道如何保護，甚至觀察螢火蟲，並可與螢火蟲親近。

每人費用150元

賞螢體驗以團進團出進行，五月四個週末共八天，晚間從六點半、七點、七點半共三場，每場基本十人，最多可到四十人，每人入園導覽費一百五十元，有解說教育、欣賞螢火蟲，全程約一．五小時，平日也接受團體報名，希望將溪頭豐富的螢火蟲自然生態資源，介紹給更多人認識，詳洽太極美地發展協會，謝小姐0988-329830。