〈北部〉有機驗證面積 東部三縣花蓮居冠

2018-05-01

農民轉型可申請獎勵、補貼

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣擁有純淨無污染的生產環境，適合發展有機農業，依據統計，全國有機驗證面積達到七千七百多公頃，其中花蓮縣一千七百多公頃，是全國最大有機驗證面積。農糧署東區分署指出，只要農友耕作土地通過有機（轉型期）驗證、或經友善團體審查通過並登錄的農牧用地或農業區土地，每年每公頃即可申請三萬至八萬元生態獎勵金與收益減損補貼，希望輔導更多農民轉型有機及友善環境耕作。

農糧署東區分署指出，台灣東部三縣有機驗證面積宜蘭為五百五十一公頃、花蓮一千七百二十四公頃、台東六百四十六公頃，有機驗證面積合計為二千九百多公頃，占全國總驗證面積三十七點八％。

以稻米為最大宗 蔬菜次之

其中花蓮縣有機驗證面積以稻米為最大宗，佔了一千一百多公頃，其次為蔬菜三百多公頃，二者也是全國最大的水稻、蔬菜有機驗證面積，已成為國內的有機模範縣市。

副分署長陳吉村說，有機及友善環境耕作遵守自然資源循環利用的原則，降低環境負擔，達到永續循環之目的，目前農糧署輔導措施包括「友善環境耕作推廣團體審認要點」、「友善環境耕作補貼要點」、有機驗證費用及農業機械補助等，鼓勵慣行農友轉型有機及友善環境耕作、降低有機轉型成本。

其中，有機及友善環境耕作補貼除有生態獎勵金與收益減損補貼，有機驗證費及檢驗費也按其年度實付總金額補助九十％，另提供有機及友善農業適用肥料、農業生產及加工設備等資材補助。

重視行銷 推動食農教育扎根

生產輔導之餘也重視行銷，農糧署輔導設立有機農夫市集、電子商務、超市有機專櫃等，並將各縣市中小學營養午餐導入有機食材、推動食農教育向下扎根。

農糧署東區分署指出，未來繼續加強有機農產品品質監測，並拓展有機農產品通路與消費推廣，以加速國內有機農業發展，朝向健康無毒島的目標邁進。