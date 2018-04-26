〈北部〉竹市隆恩圳景觀改造 挨批太人工化

2018-04-26

斥資逾4千萬 預計5月下旬開放

〔記者洪美秀／竹市報導〕總經費四千多萬元的新竹市隆恩圳藍帶景觀改造工程即將完工，預計五月下旬開放。但繼危險尖凸車阻及燙髮頭罩式路燈和水草鐵欄杆惹議之後，近日又因架高地坪的鋼構鐵橋鋪設人工草皮步道，被批評過多人工化及鐵條式的設施，讓隆恩圳景觀變得複雜、有壓迫感。

人工草皮、車阻、鐵欄杆等設施惹議

市府工務處表示，架高地坪是因大樹樹根密佈且往河道傾斜生長，若以傳統鋪面打底，會影響樹根生長與過多的填土，因此採鋼構鐵橋架高方式連結，避開樹根，可以穿梭行走在林蔭間，鐵橋上的人工草皮步道除質地輕軟，不會造成鐵橋負擔，也能讓大樹的景觀與視覺延伸，減輕視覺上的壓迫感。

市府：鋼構鐵橋 鋪人工草皮減輕負擔

隆恩圳藍帶景觀改造工程是竹市四公里「新竹之森」最後一哩路，全長八百公尺，從三民路與民主路延伸到東大路，有八個施工區塊，經一年施工，已接近完工。

民眾：水草鐵欄杆混亂 燈罩不好看

不過，民眾反映說，步道出入口綠色鐵條做成的尖凸車阻，孩童恐易碰撞，輪椅族或嬰兒車進出也會有被鐵條包圍的壓迫感；水草欄杆彎來彎去的鐵條，讓人視覺錯亂；高九公尺的「燙髮頭罩式」路燈和香菇地燈造型也挨批。

工務處：水草欄杆、燈罩 兼顧美觀安全

工務處表示，已將車阻尖凸部份內凹，並在十三個路口減設「車阻」，減輕壓迫感。

不規則的水草欄杆是搭配大樹及綠蔭設計，有其硬度，不易攀折，有一定的安全性，並讓民眾可看到隆恩圳流動的水，與水親近；頭罩式路燈則是設計師設計的「月亮」燈罩，兼具照明與景觀功能，且很牢固。工務處表示，這項工程將人行步道加寬、整理花木植栽，並有八個出入口可互通，預計五月下旬開放。