〈北部〉捷運綠線機電工程 6月發包

2018-04-25

西門子團隊通過資格審查

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園捷運綠線機電工程標案今年初二度招標時，市府對參與投標的兩家廠商進行資格審查，因Ansaldo（安薩爾多團隊）檢附聲明文件不符、暫停審標程序，發函請行政院公共工程委員會釐清，經回函確認Ansaldo團隊不符資格後，廿三日完成資格審查作業，確認西門子團隊通過審查，將依法進入評選程序，預計六月完成發包作業。

市府捷運工程局代理局長陳文德表示，捷運綠線機電工程標案於一月卅日進行Ansaldo及西門子團隊資格審查發現，Ansaldo在投標廠商聲明書第一至十四項都未勾選，為求公平、公正、公開、透明及降低後續採購爭議，暫停審查程序，並向工程會請求釋疑。

陳文德說，經工程會明確釋疑，一為Ansaldo在聲明書第一至第十項未答，不得作為決標對象；二是西門子團隊成員的ROTEM（韓車）並非拒絕往來廠商；第三是共同投標成員中，如有成員因重大事故無法參與投標，可更換成員繼續參與投標。

陳文德說，捷工局十一日收到工程會回函後，廿三日進行審標作業，因Ansaldo團隊被「判定為不合格標」，僅西門子團隊符合採購法及招標文件規定，決議通過資格審查，進入下一階段評選程序，預計六月可完成綠捷機電標發包作業；另，土建標統包工程將接續於今年中上網公告招標。

陳文德強調，機電工程標案為求周延謹慎，因此前後函請工程會解釋三次，公文往返僅兩個多月即確認資格，未來會在明確的規則下進行資格標審定及評選作業，確保市府權益，選出最優廠商。